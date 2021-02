Den 1. Mäerz gëtt et ee Joer, datt den ëffentlechen Transport zu Lëtzebuerg gratis ass. Eng weltwäit Première.

Allgemeng wier et schwiereg, bei der Evolutioun zouverlässeg Constaten ze maachen, dat wéinst der aussergewéinlecher Situatioun, sou heescht et aus dem Mobilitéitsministère.

Beim Tram ginn d'Passagéier elektronesch gezielt. Am Februar zejoert sinn an der Moyenne 31.000 Leit all Dag mam Tram gefuer.

Lo léiche mer bei ongeféier 38.000 Passagéier pro Dag an der Moyenne, dat obwuel nach ëmmer verstäerkt op Teletravail gesat gëtt. Op verschiddenen Deeg läit een souguer bei bis zu 42.000 Passagéier am Dag.

Zënter dem Enn vum leschte Joer fiert den Tram jo och vun der Stäreplaz bis op d'Gare.

Bei den Zich goufen Enn zejoert iwwerdeems 39% manner Passagéier gezielt wéi am Joer virdrun, heescht et weider am Communiqué.