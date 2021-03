Nationbranding-Coup oder d'Kiischt um Kuch vun enger Gesamtmobilitéitstrategie? Zanter genee engem Joer ass den ëffentlechen Transport hei am Land gratis.

Am leschte Schaltjoer gouf den 29. Februar d'Mesure nach grouss am neien Tramschapp um Kierchbierg gefeiert. An du koum Corona. En éischte Bilan ze zéien, fält no engem Joer, dat duerch Lockdown an Télétravail gepräägt war, natierlech immens schwéier.

Et ass awer wuel net ze vill gesot: Déi politesch Responsabel hate sech d'Repercussioune vum gratis ëffentlechen Transport freides am Nomëtteg bei der Presentatioun virun der Press wuel anescht virgestallt. Et sollt der ëffentlecher Mobilitéit e gudde Fouss hannebäi ginn, gekoppelt un zousätzlech Investissementer an dem Ausbau vum Netz. Ma de Video, deen den Transportministère dëser Deeg verëffentlecht huet, fir un d'Zeremonie vum leschte Joer z'erënneren, wierkt e bësschen wéi aus enger anerer Zäit. D'Leit stinn no gedréckt openeen, feieren zesummen, Maske si keng am Bild ze gesinn. Effektiv war d'Welt den 28. Februar 2020 nach an der Rei, wéi d'Lëtzebuerger Politik sech an hir Iddi op der grousser Bün virun der nationaler an internationaler Press gefeiert huet.

"Mir sinn den Ament op engem Infestitiounsniveau zu Lëtzebuerg. De "yearly per capita investment in railways" do si mer den Ament bei 600 Euro pro Awunner pro Joer. Bis elo war de Champion doranner d'Schwäiz, déi zanter éiweg doranner héich Investissementer hat mat 378."

"Wenn natürlich das erste Land der Welt kostenlosen Nahverkehr einführt, dann kucke wir hin weil im Deutschland das auch viele fordern und sich wünschen. Und es ist natürlich spannend zu sehn, kann das klappen, was muss man machen um das umzusetzen um dann eventuell ein gutes Vorbild zu haben."

Nëmme Stonnen drop, samschdes owes den 29. Februar sollt eis awer eng Meldung erreechen, déi d'Ëffentlechkeet an d'Medien zanterhier net méi lass léisst an eisen Alldag bestëmmt. Lëtzebuerg hat säin éischte Corona-Fall. Vum 16. Mäerz u stoung dat ëffentlecht Liewe mat och groussen Deeler vum ëffentlechen Transport stëll.

Wann an de leschte Wochen a Méint iwwert den ëffentlechen Transport geschwat gouf, dann éischter am Kontext vun iwwerfëllte Busser am Schülertransport, Infektiounsrisiko a Maskeflicht. Am Joer wou Bus, Tram an Zuch gratis goufen, hat den Auto eleng Pandemie-bedéngt scho säin Attrait. Net ze vergiessen awer och de Vëlosboom, dee wuel och dat gutt Wieder am Lockdown mat ausgeléist huet. Wann d'Stroossen méi eidel wéi soss an de Stau manner laang war, dann éischter wéinst dem Lockdown, respektiv well déi Leit, déi et et konnten, vun doheem aus geschafft hunn a Schüler doheem enseignéiert goufen.

Corona huet d'Party fatzeg verduerwen a mécht et onméiglech, fir festzestellen, ob duerch d'Gratuitéit vun der Offer effektiv méi Leit op Bus, Zuch an Tram ëmgeklomme sinn. Eng Hypothees, déi souwisou vu villen a Fro gestallt gouf. Och de gréngen Transportminister selwer huet ëmmer nees betount, et wier d'Offer, déi ausschlaggebend wier, ob een den Auto stoe léisst oder net an net an éischter Linn de Präis.

An engem Communiqué, deen den Transportministère selwer fir den 1. Anniversaire erausgëtt, gëtt dann och e Réckgang an de Passagéierzuele bei den CFL festgestallt. Enn des Joers louch een 39% ënnert dem Joer virdrun. Beim Tram an der Stad, dee jo lo zanter Dezember och bis op d'Gare fiert, weisen d'Zuelen, dem Ministère no, no uewen. Am Confinement sinn d'Passagéier vun 31.000 an der Moyenne op 14.000 gefall, fir d'lescht Woch bei 42.000 ze leien. Wéi gutt d'Busser am Land besat waren, gëtt am Communiqué mol guer net ernimmt.

Op de gratis ëffentlechen Transport d'Mobilitéit zu Lëtzebuerg also effektiv virubréngt a verbessert, dat wäert sech nach weise mussen. Den Ufank war wéi den Impfstart op alle Fall ganz zaghaft.

Den Owend kommen d'Kolleege vum Magazin op RTL Télé Lëtzebuerg och nach emol op ee Joer gratis ëffentlechen Transport zréck.