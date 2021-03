D'Silhouette vun der Cloche d'Or huet sech déi leschte Méint a Jore komplett geännert. An d'Aarbechte sinn nach laang net fäerdeg.

Am Hierscht 2023 soll den Tram bis op d'Cloche d'Or fueren. Bis dohinner brauch een op dëser Plaz e weidere Pôle d'Echange mat engem Park and Ride, do sinn d'Aarbechten aktuell beim neien Nationalstadion op der Cloche d'Or voll amgaangen. Et soll méi Parkplaze ronderëm Stad kommen, fir datt et manner Trafic am Zentrum gëtt.

De Parking op der Cloche d'Or huet eng duebel Funktioun. Am Alldag ass et e klassesche P&R am Südweste vun der Haaptstad, dee virun allem d'Pendler a Richtung Stad soll opfänken, esou den Transportminister François Bausch.

„Fir d'Pendler, déi do kommen, datt déi hiren Auto do kënnen ofstellen. Et sinn 2.000 Plazen a vun do aus bequem mam Tram Richtung Stad kënne fueren. De Parking hëlleft natierlech och, wann de Stadion Manifestatiounen huet an een net vum ëffentlech Transport ka profitéieren.“

De P&R ass Deel vum Tram Projet. D'Stad Lëtzebuerg huet hei den Tracé net matfinanzéiert. Dat goung zu 100% iwwert de Staat. E Groussdeel vum Parking gëtt awer vun der Stater Gemeng iwwerholl a gëtt och vun der Ville de Luxembourg verwalt. De Käschtepunkt beleeft sech op 74 Milliounen Euro. Nieft Parking an Tram fueren hei och eng ganz Rei un AVL an RGTR-Busser fort.

„Dat gëtt e richtege Pôle d'Echange, ewéi och verschidden anerer, déi mer grad bauen. Dat soll attraktiv sinn. D'Leit sollen, wa se do waarden, och eppes z'iesse kënne kafen oder och emol eppes kënnen do maachen. Et soll schonn eng gewësse Qualitéit hunn.“

© Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL © Domingos Oliveira © Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL

Deen ee Chantier huet virun dräi Wochen ugefaangen, en anere kënnt lues awer sécher op en Enn. De P&R ronderëm de Pôle d'Echange Kierchbierg soll vum 1. Mee u seng Dieren opmaachen. E Groussdeel vun de Parkplaze goufen un Entreprisen am Quartier verlount. Eng 300 Plaze si fir de Public reservéiert. Geréiert gëtt de Parking vun engem privaten Exploitant.

„Dee P&R huet awer eng grouss Differenz par Rapport zu deem op der Cloche d'Or oder deen um Findel. Een ass manner fir d'Laangzäitparke geduecht. Déi aner si klassesch P&R a leien dofir och ausserhalb vun der Stad. Deen heite Parking ass esou eppes dotëscht a soll och de Quartier ënnerstëtzen, dee jo och ëmmer méi Commerce kritt.“

Nieft dem Bau vum neie P&R entsteet bis Enn Mäerz och e neie Parking. Dëst ass éischter e Provisorium. Plaz ass hei fir 600 Autoen. De Site ronderëm d'LuxExpo da soll jo an Zukunft och ëmgebaut ginn, fir weider Platz fir Commercen a Wunnraum ze schaffen.