Vergläicht een de Präis vum leschte Februar mat deem vum leschten Dezember, esou muss een däitlech méi déif an d'Täsch gräifen, wann een tankt.

Wien op Silvester tanke gaangen ass, huet fir ee Liter 95er missten 1,078 Euro op de Dësch leeën, fir de 98er ware 1,14 fälleg an den Diesel louch bei 0,993 Euro de Liter.

Déi éischt uerdentlech Hausse koum jo direkt den 1. Januar vum Joer. Duerch d'CO2-Tax sinn d'Präisser ëm iwwer 5 Cent geklommen, dat 5,1 Cent beim 95er, 5,4 Cent beim 98er a 5,4 Cent beim Diesel.

Dobäi koumen am Laf vum Januar a Februar nach ganzer 14 Mol, wou d'Präisser alleguer oder just eenzeler variéiert hunn. Quasi all Kéiers war et eng Hausse. Eenzeg beim Masutt a beim Gas an de Fläsche gouf et vereenzelt Baissen.

Esou hate mer um leschte Februar e Präis vun 1,238 Euro de Liter beim 95er, e Plus vu 16 Cent; 1,314 Euro de Liter beim 98er , +17,4 Cent; a beim Diesel 1,154 Euro de Liter, +16,1 Cent.

Ma net nëmmen op der Pompel, ma och beim Masutt a beim Äerdgas goufen et uerdentlech Haussen. Den 10ppm ass vun 0,468 Euro op 0,619 geklommen, den 50ppm vun 0,456 op 0,617 an den Äerdgas klëmmt vu 0,695 op 0.808.