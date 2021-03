D'VDL hat den zoustännege Kommissiounen an de betraffenen Interesseveräiner den Ament den Avant-projet sommaire vun der Vëlosbréck presentéiert.

Rieds geet vun der Bréck vum Cents op de Weimeschhaff. D'Bréck an de Lift gi Stole-Konstruktiounen an de Pilon gëtt ronn 70 meter héich. D'Bréck gëtt 6 Meter breet (brutto gesinn).

An de leschte Méint wiere geotechnesch Analyse gemaach ginn. De Lift bréngt ee mat enger Vitess vun 2,5 m/sec erop an ass e bësse méi kleng wéi deen am Pafendall. Weider steet am Avant-projet, dass Plaz fir 8 Foussgänger a 4 Cyclisten am Lift wier. De Käschtepunkt läit bei 18 Milliounen Euro.

Konkret soll den definitive Projet Enn 21 am Conseil presentéiert ginn. 2025 wier en theoretesch fäerdeg, wat enger Bauzäit vun 2,5 Joer entsprécht.

De Projet wier affinéiert ginn a wier e Gewënn fir all Quartier. Wat den Impakt op d'Ëmwelt ugeet, misst eng Etüd iwwer d'Haselnussmaus gemaach ginn, sou d'Stater Buergermeeschtesch op der Presentatioun.

Am Neiduerf sinn awer e puer Stëmmen ze héieren, déi dëse Projet ganz kritesch gesinn.