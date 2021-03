Nieft dem Botze gi vum 15. Mäerz un och verschidde preventiv Aarbechten an den Tunnellen duerchgefouert.

D'Ponts et Chaussées mellen, datt vun e Méindeg un d'Tunnellen op den Autobunnen nees gebotzt an ënnerhale ginn. Dee Moment ginn och d'Sécherheetsequipementer ënnersicht an d'Mauere vun den Tunnelle propper gemaach.

Verschidden Tunnelle ginn nuets gebotzt, fir esou den Impakt op den Trafic kleng ze halen. D’Aarbechten dauere bis Mëtt Juni.



Betraff si folgend Tunnellen a Wëldbrécken: Grouft, Rëngelbour, Stafelter, Gousselerbierg, Miersch, Rouscht, Colmer-Bierg, Schieren, Houwald, Cents, Richard Serra, Kierchbierg, Saint-Esprit, Pénétrante Sud, Märel, Péiteng-Kierch, Biff, Accès Secondaire, Micheville, Aessen, Éilereng, Féiz, Fréiseng, Munneref et Markusbierg.

Aarbechten och am Tunnel René Konen an der Stad

D'Stater Gemeng huet dann och matgedeelt, datt vum 13. moies um 5 Auer bis de 15. Mäerz moies um 15. Mäerz am Tunnel René Konen geschafft gëtt.

L'Administration des ponts et chaussées informe que la première campagne de maintenance et de nettoyage des tunnels autoroutiers pour l'année 2021 commence la semaine prochaine à partir du lundi 15 mars 2021.

Cette maintenance inclut la maintenance préventive et curative des équipements de sécurité (énumérés ci-dessous), le contrôle du fonctionnement et de l'interaction des différents équipements ainsi que le nettoyage des parois des tunnels.

En vue de réduire l'impact sur le trafic et tout en tenant compte de la coordination avec d'autres chantiers, les interventions de maintenance et de nettoyage des tunnels sont majoritairement réalisées de nuit.

La période de maintenance s'étale de mi-mars jusqu'à mi-juin.

Liste des tunnels et passages à gibier concernés:

Tunnels Grouft, Rëngelbour, Stafelter, Gousselerbierg, Mersch, Roost, Colmar-Berg, Schieren, Howald, Cents, Richard Serra, Kirchberg, Saint-Esprit, Pénétrante Sud, Merl, Pétange-Eglise, Biff, Accès Secondaire, Micheville, Aessen, Ehlerange, Foetz, Frisange, Mondorf et Markusberg.

Les dates prévues des interventions pour les différents tunnels peuvent être consultées sur le site du CITA «www.cita.lu».

Equipements concernés par la maintenance (liste non-exhaustive):

• Ventilation,

• Détection incendie,

• Sonde CO / opacité,

• Extincteur mousse,

• Niche SOS,

• Anémomètres,

• Éclairage tunnel, de balisage, de guidage, des galeries, de secours,

• Sonorisation,

• Retransmission radio,

• Bornes d'appel d'urgence,

• Vidéo surveillance,

• Détection automatique d'incident ou de fumée,

• Comptage,

• Informatique, téléphone, réseaux,

• Signalisations dynamique, verticale et horizontale,

• Bouches d'incendie,

• Chaussée,

• Génie civil,

• Transformateurs et groupes électrogènes,

• Groupes hydrophores,

• Pompes,

• Surpresseur des galeries,

• Bassins de rétention, déshuileurs, débourbeurs.

Travaux de remplacement des installations techniques

Fermeture du tunnel « René Konen » du 13 au 15 mars 2021

La Ville de Luxembourg tient à informer les citoyens et les usagers de la route que dans le cadre du remplacement des installations techniques du tunnel « René Konen », ledit tunnel sera barré à toute circulation du samedi 13 mars 2021 à 05h00 au lundi 15 mars 2021 à 05h00.

Le Service Circulation veillera à la mise en place d'une signalisation appropriée et assurera le balisage de l'itinéraire de déviation.

La Ville de Luxembourg remercie les citoyens et les usagers de la route de leur compréhension pour d’éventuels désagréments.

