Ënnert anerem Monowheels sinn zënter kuerzem am Code de la route erfaasst an hunn elo präzis Reegelen.

Se gehéieren zu den elektresche Micro-Gefierer a kënne mat bis zu 25 Kilometer an der Stonn fueren. Si ginn elo wéi Vëloen ugesinn a mussen deemno op der Strooss oder op der Vëlospist fueren. Déi nei Reegele kommen dann och gutt bei de Monowheel-Fuerer un.

De Fabien Bourgatte fiert zënter 3 Joer mat engem Monowheel an huet bis ewell méi ewéi 30.000 Kilometer domadder zréckgeluecht. Rezent gouf dat elektrescht Eerad am Code de la route erfaasst. Et gëtt ewéi e Vëlo ugesinn a muss deemno op der Strooss oder op der Vëlospist fueren. Dëst fënnt de Fabien Bourgatte positiv.

De Monowheel gehéiert zu den elektresche Micro-Gefierer a ka mat bis zu 25 km/h fueren. E gouf ebe mam Vëlo gläichgestallt. Dëst wier néideg gewiescht, well dat Ganzt virdrun eng Grozon war, esou den zoustännege Minister.

Duerch d’Gewiichtsverlagerung gëtt de Monowheel gestéiert. D’Virdeeler vum elektreschen Eerad sinn ënnert anerem, datt den Energieverbrauch geréng ass an e wéineg Kaméidi mécht. Donieft fillt ee sech dorobber méi sécher, wei op engem Moto, heescht et.

De Fabien Bourgatte wäert an Zukunft weiderhi mat sengem Monowheel ënnerwee sinn. Bis ewell war hie schonn domadder vu Lëtzebuerg op Bréissel gefuer.