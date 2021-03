Mëttlerweil ginn et der 24 duerch de ganze Grand-Duché, déi bis ewell knapps 1 Millioun mol ausgeléist gi sinn, Stand Silvester zejoert.

An den allermeeschte Fäll waren d'Chauffeure just liicht ze séier, wat 49€ kascht huet.

Just a knapps 3.700 Fäll waren et 145€ an 2 Punkten, an 520 mol goung et wéinst délit de grande vitesse op d'Geriicht.

Iwwregens, dee fixe Radar, wou am meeschte Chauffeuren geblëtzt ginn, ass weiderhin deen zu Schieren op der B7, wou Tempolimit 70 gëllt. Plaz 2 geet u Märel an op der 3 ass Lëpschent.