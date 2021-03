Vill a schwéier Gefierer sinn aktuell am Éislek am Asaz. Si schaffen un den Terrassementsaarbechte vum Clierfer Contournement.

A Richtung N7, also Direktioun Maarnech, gëtt gebaut. Ufank 2022 sollen dës Aarbechte fäerdeg sinn.

Fir déi nei Strooss ze bauen, muss vill Buedem beweegt ginn. 300.000 Kubikmeter sinn et eleng fir de Rond-point ze bauen.

De Kreesverkéier ass esou gutt ewéi fäerdeg, et feelt just nach de leschte Belag. Dëse gëtt an der Ouschtervakanz geluecht. Duerno kann d'Strooss tëscht Ischpelt a Reiler fir den Trafic opgoen.

Gutt viru ginn och d'Stroossebau-Aarbechte vum Rond-point erof op Clierf. Tëscht annerhallwe bis 2 Joer daueren d'Aarbechten. Wann alles gutt leeft, sinn déi Ufank 2023 fäerdeg.

Nei ass och de Viaduc Irbich. D'Bréck ass 265 Meter laang a 36 Meter héich. Si féiert iwwer en Naturschutzgebitt. 2 Spuere si fir den Individualverkéier virgesinn.

De Projet kascht 73 Milliounen Euro.