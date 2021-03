Sou goufen tëschent Oktober a Januar 6.432 Fotoe gemaach, well eng Persoun duerch rout gefuer ass, an 3.816 Mol, well een ze séier gefuer ass.

De Rout-Luuchte-Radar op der Stäreplaz, dee viru kuerzem a Betrib geholl gouf, hat a senger Testphas schonn iwwer 10.000 Mol Gefierer geblëtzt, déi duerch rout gefuer, respektiv ze séier ënnerwee waren. Dat äntwert de Mobilitéitsminister François Bausch op eng parlamentaresch Fro vun de Piraten. Wärend der Testphas goufen d'Fotoen no 5 Deeg automatesch geläscht.