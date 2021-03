Vun e Freideg den Owend um 22 Auer bis e Méindeg de Moien um 4 ass den Trafic vun der Gare bis iwwert de Pont Buchler komplett gespaart.

D'Place de la Gare ass vun der Rue Joseph Junck bis d'Bréck selwer gespaart, de Pont Buchler dann ebe vun der Place de la Gare bis d'Opfaart "Est" vun der Pénétrante Süd.

Dëst wäert de Weekend e gréisseren Impakt op den Trafic hunn, och vill Buslinnen (4, 7, 10, 13, 14, 18, 20, 23, 28 et 29, 175, 205, 210, 319, L40, L95 et WAK) si vum Chantier betraff. All d'Detailer am Communiqué vun der Gemeng Lëtzebuerg.