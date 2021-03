Zwee Joerzéngten huet en um Bockel. De Projet Nordstad. Elo sollen endlech Neel mat Käpp gemaach ginn.

Entstoe soll e Géigepol zum Zentrum, respektiv der Südregioun. Schaffen, Wunnen a Mobilitéit. Vu Schieren bis eriwwer op Bettenduerf. D'Fusiounsgespréicher lafen, op kommunalem Niveau, mat der Regierung. E wichtegt Element ass d'Landesplanung. En neit Verkéierskonzept soll ënner anerem derzou bäidroen, dat d'Liewensqualitéit an der Regioun verbessert gëtt.

Wann een den Ament zu Ettelbréck d'Verkéierssituatioun uschwätzt, da schloen d'Leit d'Hänn um Kapp zesummen. Huele mer d'Baaschtnecher Strooss: en Auto, ee Camion um aneren. Iwwer 10.000 Gefierer quëtsche sech Dag fir Dag laanscht d'Däichwisen. Op der anerer Säit vun Ettelbréck gëtt déi fonkelnei Patton-Bréck Hoffnung an e puer honnert Meter méi erof, gëtt bei der Gare um neien Pôle d'échange gebaut.

"Mir sinn och am Gaang un aneren Iddien ze schaffen. Fir Ettelbréck, fir d'Nordstad generell. Mir sinn nach am Gaang lescht Etüden ze maachen, och lescht Consultatioune mat de Gemengen ze féieren. Ech hoffen, datt mer dat alles bis spéitstens virum Summer ofgeschloss kréien. Da wäerte mer och e Gesamt-Verkéierskonzept fir d'Nordstad virstellen", sou de Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Bauten, de François Bausch.

En weidere Schantje steet den Ament an de Startlächer. Den Ausbau vun der B7, dem Contournement vun Ettelbréck, tëscht dem Enn vun der Nordstrooss an der Sortie fir erof op Ettelbréck. Hei gëtt d'Stréck op 4 Stueren ausgebaut an neie Schallschutz gëtt installéiert.

"Dat ass dat Stréck, wat ons den Ament kuerzfristeg Misär mécht. Mat Réckstaue bis erop op d'Autobunn. Déi entstinn, well dat Stéck net fäerdeg gebaut konnt ginn. En Tronçon, deen hätt scho méi laang solle fäerdeg sinn. Do war Verspéidung komm, wéinst der Réimervilla, déi fonnt ginn ass. Et ass awer kloer. Mir léisen elo net d'Gesamt-Verkéiersproblemer vun Ettelbréck oder der Nordstad, eleng mat deem Stéck. Deenen zwee Kilometer, déi mer elo zousätzlech ausbauen."

Et gëtt u weidere Projete geschafft, sou de Minister.

Mat Bléck eben op e Verkéierskonzept fir d'Nordstad, als Ganzt. Et kéint zum Beispill gutt sinn, datt do en Ausbau vun der B7 bis erop op de Fridhaff zeréckbehale gëtt. Beschäftegt géif sech och am Kader vun den aktuellen Etüden, mat der Verkéierssituatioun Direktioun Feelen.

"Ech sinn gudder Déck, datt mer bis de Summer flott Léisunge kënne proposéieren", sou nach en optimistesche François Bausch.