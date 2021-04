D’Primmen zur Promotioun vun der Elektromobilitéit si vun dësem Mount un anerer. D‘Héicht ass elo vum Verbrauch vum Auto onofhängeg.

Den neie Verdeelungssystem soll méi sozial gerecht sinn, hat d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg op enger Pressekonferenz matgedeelt. Bei dëser Iwwerleeung gouf awer net un alles geduecht, fënnt de President vun der Fedamo, de Philippe Mersch.

Datt elo just nach 3.000 Euro fir Elektroautoen, déi méi wéi 18 Kilowatt d’Stonn pro 100 Kilometer verbrauchen, ausbezuelt gëtt, wier kontraproduktiv fir d’Fërderung vun der Elektromobilitéit, seet de President vun der Fedamo, de Philippe Mersch. Zwar si bis zu 8.000 Euro Subventioun beim Kaf vun engem Elektroauto méiglech, mee ebe wuel net fir déi meescht Leit:

„Déi Saach mat der Primm vun 8.000 Euro, déi lo den 1. Abrëll verlängert gëtt, déi betrëfft am Fong just kleng elektresch Autoen, déi haut um Marché sinn. Wat mer bedaueren, ass, datt fir déi Autoen, déi elo op de Marché kommen an déi och wäerten zum Push vun der Elektromobilitéit bäidroen, wéi d'Familljenautoen, déi falen an dee Barème net dran. Dat heescht, do kritt de Client just nach 3.000 Euro. 3.000 dat sinn der 5.000 manner wéi fir déi kleng Autoen. Dat ass eng krass Differenz. 3.000 Euro ass och manner wéi déi Primm, déi mer u sech virum Neistart haten, well déi ass och 5.000 Euro", seet de Philippe Mersch.

Et wier zwar richteg, wann ee behaapt, datt 2/3 vun den Autoen, déi zejoert hei ugemellt goufen, bei engem Verbrauch vu manner wéi 18 Kilowatt d’Stonn leien, d’Zukunft géing awer anescht ausgesinn.

Vill elektresch Autoen, déi elo op de Marché géinge kommen an attraktiv wären als éischten Auto am Stot, géinge méi wéi 18 Kilowatt d'Stonn verbrauchen, seet de Philippe Mersch. Doduerch, datt een awer lo da just nach 3.000 Euro an net 8.000 kritt, wiere se ebe vill manner attraktiv fir ze kafen. En Elektroauto wier am Verglach zu engem vergläichbare Bensinner oder Diesel tëschent 10.000 a 16.000 Euro méi deier am Akaf.

Datt et an Zukunft keng Primme méi fir Plug-in-Hybrid-Autoe méi soll ginn, wier och net de richtege Wee, fir op eng méi héich Elektromobilitéit ze kommen. Ëmmerhin hätten dës Autoen en niddrege Spritverbrauch, och wa se villäicht net déi ganzen Zäit géingen elektresch fueren.