"D'Viraussetzunge fir e gudden, héichwäertegen an zesummenhänkende Vëlosreseau si geschaaft. Mir brauchen och keng nei Etüd méi, mä politesche Wëllen!"

Pressekonferenz Vëlosreseau vun déi Gréng / Rep. Claudia Kollwelter

Dat fuerderen déi Stater Gréng, déi en Dënschdeg de Moien op enger Pressekonferenz hir Propositiounen fir e séchere Vëlosreseau an der Haaptstad presentéiert hunn. Déi Haaptachse misste matenee verbonnen an un d'Quartieren ugebonne ginn, an an de Quartiere bräicht een eng Verkéiersberouegung.

Den éischte Lockdown zejoert hätt dem Claudie Reyland no kloer gewisen, datt ëmmer méi Leit Vëlo fueren. En Trend, deen an hiren Aen den DP-CSV-Schäfferot vun der Stad Lëtzebuerg awer verpasse géif. Un engem effikassen Reseau fir d'Cycliste géif nämlech just hallefhäerzeg geschafft ginn.

"Net méi spéit wéi am leschte Gemengerot sinn zwou vun eise Motioune refuséiert ginn. Engersäits fir eng geséchert Vëlospist um Pont Bech um Kierchbierg, an anersäits fir eng Verkéiersberouegung ronderëm d'Place de Nancy."

Um Kierchbierg an op der Gare hätt een elo laanscht den Tracé vum Tram eng gutt Vëlospist huet de François Benoy betount. Mä dës missten awer elo och matenee verbonne ginn - an do kënnt dann de Stadkär an d'Spill, wou déi Gréng eng ganz Partie Iddien hunn, wéi ee sécher vun A op B kënnt. Zum Beispill missten d'Vëloen aus dem Park erausgeholl ginn:

"Mir kommen elo an eng nei Face, wou ëmmer méi Leit op de Vëlo ginn an doduerch d'Konflikter tëscht Foussgänger a Vëlosfuerer ëmmer méi grouss ginn am Park."

Et bräicht een dann natierlech eng sécher Alternativ, an déi gesinn déi Stater Gréng um Boulevard Prince Henri: "Wann een do op enger Säit eng Parkspuer géif ewechhuelen, dann kéint een do eng sécher bidirektional Vëlospist bauen."

Déi verschidde Quartiere missten och mat zousätzleche Vëlospisten un de Stadkär an un déi existent Vëlosweeër ugebonne ginn. Mä och an de Quartiere selwer bräicht een eng Berouegung vum Verkéier, wat just méiglech wier, andeems den Duerchgangsverkéier reduzéiert gëtt. De François Benoy nennt do d'Beispill vun der Avenue Pasteur um Lampertsbierg:

"Datt een d'Vëloen do a béide Richtunge fuere léisst, mä d'Autoen ëmleet, datt et eng Strooss ass, déi sécher ass. Do misst ee keng baulech Mesurë maachen. Et kéint een de Raum notzen, fir eng urbanistesch Ëmgestaltung ze maachen, méi Plaz fir Terrassen a.s.w. An de Vëlo kéint sécher do fueren."

Fir e séchere Vëlosreseau bräicht et Wëllen, e gutt Konzept, en Zäitplang an dat misst dann och alles konsequent ëmgesat ginn, huet de François Benoy nach betount. Vun engem uerdentleche Reseau géifen net just d'Vëlosfuerer, mä och d'Foussgänger an d'Automobilisten profitéieren.