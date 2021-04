Dans le cadre de la digitalisation des courriers étatiques, l’Administration de douanes et accises (ADA) donne à présent au propriétaire ou détenteur physique d’un véhicule la possibilité de recevoir sa facturation relative à la taxe sur les véhicules routiers (Autosteier) sous forme de PDF. Le ministre des Finances, Pierre Gramegna, commente: «La pandémie nous encourage à accélérer nos efforts en matière de digitalisation. Je me félicite dans ce contexte de la mise en place par l’ADA d’un système de facturation électronique relative à la taxe sur les véhicules routiers. Ceci contribuera à améliorer davantage la qualité et la fiabilité du service, en le rendant plus simple et accessible.» Afin d’activer ce service, il suffit de s’abonner dans son espace privé de MyGuichet.lu au mécanisme eDelivery sous la rubrique «Mes données / Transport – Taxe sur les véhicules routiers». Pour rappel, l’accès à son espace privé sur MyGuichet.lu peut se faire grâce à un produit LuxTrust tel que le Token.