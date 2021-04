Bal 2 Joer nom Feier am Parking "Rousegäertchen" an der Stad steet d'Parkhaus zanter Kuerzem eidel.

E Projet, fir de Parking ëmzebauen an ze moderniséieren, ass an der Maach a soll bis 2024 ofgeschloss sinn.

Méindes, den 9. September 2019, ëm d'Mëttesstonn huet et aus dem Parking "Rousegäertchen" eraus gedämpt. Décke, schwaarzen Damp ass aus der Entrée vum Parkhaus erauskomm. Um -1 si 5 Autoe verbrannt. Duerno huet d'Aarbecht vun den Assurancen ugefaangen. Bis viru Kuerzem stoungen déi concernéiert Ween nach am Parking.

Ronn 2 Joer méi spéit sinn d'Spuere vun dësem Virfall nach mam bloussen A z'erkennen. Wichteg war et, de beschiedegte Plaffong ofzestäipen.

Eng komplett Renovatioun vum Parkhaus "Rousegäertchen" ass elo geplangt. E Projet gëtt ausgeschafft an dann dem Gemengerot presentéiert. Tëscht 15 a 17 Milliounen Euro wäerten d'Aarbechte kaschten.

De "Rousegäertchen" gëtt et zanter 1982. Mëttlerweil hu ganz vill Krittäre fir e modernt Parkhaus changéiert. Déi gëllt et elo ëmzesetzen. Bis ewell goufen et 440 Parkplazen. No den Ëmbauaarbechte ginn et der tëscht 350 an 360. 12 sinn der spéider fir Elektroautoe virgesinn. Ufank d'nächst Joer kéint de Chantier ufänken an 2024 ofgeschloss sinn.