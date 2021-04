Si gëtt erneiert a vergréissert. Spéider soll et e Pôle d’Echange Multimodal ginn. Wärend der Ouschtervakanz goufe wichteg Aarbechten duerchgefouert.

Zanter 3 Joer gëtt do geschafft an et wäert nach gutt 2 Joer daueren, bis dat ganzt fäerdeg ass. An der Ouschtervakanz elo ass ee mat enger Partie wichtegen Aarbechte virukomm.

D'Ettelbrécker Gare kritt e fuschneit Kleed, an anere Wierder, si gëtt vergréissert a gläichzäiteg erneiert. Dat ass och net vu Muttwëll. Am Juli 1862 gouf si a Betrib geholl. Si mécht d'Verbindung tëscht der Stad Lëtzebuerg an Ëlwen. Bis 2023 entsteet hei e Pôle d'Echange Multimodal.

Vun der Ouschtervakanz gouf elo profitéiert, fir mat den Ëm- an Ausbauaarbechte vun der Ettelbrécker Gar virunzekommen. Sou goufen déi nei Gleiser a Betrib geholl.

Am Juni ginn déi nei Gleiser geluecht. Déi ginn dann am Summer a Betrib geholl. Nieft den 2 Quaien, déi et scho ginn, gëtt en 3. neie gebaut.

Aus dem Stadbild vun der Nordstad verschwënnt Enn dës Joers dat alt Garesgebai. Net méi spéit ewéi leschten Donneschdeg huet de Buergermeeschter d'Autorisatioun fir d'Ofrappaarbechte ginn.

Futuristesch, sou kann een déi nei Ettelbrécker Gare ëmschreiwen. Käschtepunkt: 160 Milliounen Euro