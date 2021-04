Wéi d'CFL matdeelt, gëtt et Problemer fir déi Leit, déi mam Zuch op Esch respektiv op Nanzeg fuere wëllen.

Um Dënschdeg de Mëtteg gouf eng Pann bei der SNCF tëscht Hagondange an Diddenuewen gemellt. Dowéinst kann et och zu Ausfäll bei den CFL kommen, datt op de Linne 60, op Péiteng via Esch, an 90, op Nanzeg.

Leit, déi op Diddenuewe wëlle fueren, sollen d'Buslinn 323, déi um Quai 4 op der Gare fortfiert, huelen.

De Communiqué

Suite à une alerte incendie sur le réseau SNCF, entre Hagondange et Thionville, la circulation sur les lignes 60 et 90 est actuellement perturbée. Des retards et suppressions sont à prévoir entre Luxembourg, Thionville et Metz. Aucune donnée quant à la durée de la perturbation n’est disponible pour le moment. Les voyageurs à destination de Thionville, Porte Saarlouis sont invités à profiter de la ligne 323 (Kirchberg – Roussy-le-Village- Yutz) au départ de la Gare Rocade (quai 4), en Gare de Luxembourg. Pour toute information supplémentaire, nous prions nos clients de se référer à notre site Internet www.cfl.lu ou de s’informer via notre application CFL mobile.