All Joer gëtt Material an Zich a Busse muttwëlles zerstéiert an dat huet säi Präis.

Bei dëser Zomm vu ronn 174.000 Euro net mat agerechent ass d'Pai vun den CFL-Leit, déi dëse Schued, deen duerch Vandalissem entstanen ass, gefléckt hunn. Eleng zejoert goufen et 180 Akte vu Vandalissem an Zich, déi 33.000 Euro kascht hunn. Och an de Garen a ronderëm dës Gebailechkeete gëtt ouni all Iwwerleeës zerstéiert a futti geschloen. Dës Käschte fir beschiedegt Infrastrukture chiffréieren d'CFL iwwert déi lescht 5 Joer op bal 425.000 Euro. Dës Chifferen nennen d'gréng Ministere Kox a Bausch op eng entspriechend parlamentaresch Fro vum ADR-Deputéierte Jeff Engelen.