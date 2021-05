Et ass d’Entrée fir an d’Stad, wann ee vun der A1 geet. Do kann een ëmklammen op de Bus, Tram oder Vëlo.

E Méindeg geet den neien, héije Parking bei der Gare Luxexpo um Kierchbierg op. Knapp 600 Autoe passen op déi 5 Etage vum neie Parking. 16 Plaze mat Elektro-Bornë gëtt et an et ginn mBoxe fir de Vëlo oder e Locatiounsvëlo. De Parking ass all Dag a ronderëm d'Auer op. 5 Euro kascht et fir maximal 24 Stonnen hei ze stoen. Respektiv fir déi éischt 4 Stonne bezilt een 1 Euro 40 d'Stonn. Zwee kleng Commerce kommen och, fir zum Beispill eppes z'iessen oder ze drénken. E Bancomat an eng PackUp-Statioun sinn och geplangt.