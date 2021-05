Datt wéinst dem Couvre-feu a soss de Coronarestriktiounen och d'Zuel vun Delikter an Infraktiounen am Stroosseverkéier zeréckgaangen ass, schéngt kloer.

Elo leien och Chiffere vir: zejoert goufe bal 50.000 Protokoller manner wéinst Verstéiss géint de Code de la Route geschriwwe wéi 2019. Alles an allem goufen et ronn 262.000 Protokoller an och eng 7.700 Procès-verbauxe wéinst Delikter am Stroossentrafic, dann also, wann och e Rapport iwwert de Virfall geschriwwe gouf.

Dat schreiwen d'Ministeren Tanson, Kox a Bausch op eng entspriechend parlamentaresch Fro vum LSAP-Deputéierten Dan Biancalana.

Och d'Zuel vun den Affären, déi op d'Geriichter koumen, goung erof. Um Correctionnel waren dat ronn 7.900 Affären, wat der 800 manner ware wéi 2019.

Och op de Policegeriichter goufen zejoert manner Affären traitéiert: alles an allem 19.500, wat der 2.000 manner ware wéi 2019.

Vill Chaufferen kruten iwwerdeem och de Führerschäin sur place ofgeholl: dat war zejoert fir 1.400 Automobilisten de Fall, dat wéinst entweder ze héijer Vitess oder Alkohol hannert dem Steier.

D'Passagë vu Leit, déi hir 12 Punkte verluer haten an duerfir den obligatoresche Stage zu Colmer-Bierg matgemaach hunn, goung iwwerdeem an d'Luucht: zejoert waren dat 450 Leit, ëmmerhi 60 méi wéi 2019.