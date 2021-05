1. Modifications de certaines lignes de bus du réseau RGTR à partir du 9 mai 2021 Dans le cadre du projet de réorganisation du réseau de bus RGTR (phase n°4), des modifications vont prendre effet sur un bon nombre de lignes RGTR à partir du dimanche 9 mai 2021. Les adaptations des horaires et des itinéraires des lignes s’avèrent nécessaires afin d’améliorer progressivement et à long terme la mobilité de voyageurs. Les nouveaux horaires peuvent d’ores et déjà être consultés sur www.mobiliteit.lu ainsi que sur l’application mobile attenante.



Extension du réseau RGTR



12 nouvelles lignes de bus seront mises en service:



109 : Lux, Kirchberg - Echternach - (via Bech)

137 : Hosingen – Ettelbruck

229 : Lux, (Centre) Monterey – Obercorn

230 : Howald P&R – Steinfort

432 : Mersch – Septfontaines

451 : Grevenmacher – Remich

602 : Wilwerwiltz – Marnach

624 : Wiltz - Redange-sur-Attert (via Ospern)

627 : Wiltz – Bavigne

636 : Troisvierges – Clervaux

683 : Troisvierges - Parc Hosingen

690 : Navette Stauséi



Réorganisation majeure de certaines lignes RGTR



Les lignes de bus suivantes seront sujettes à une réorganisation majeure:

165, 190, 209, 213, 218, 222, 223, 250, 255, 262, 270, 314, 340, 394, 402, 407, 431, 437, 445, 502, 537, 592, 595, 620, 622, 625, 635, 642, 655, 657, 660, 664, 677, 685, 686, 687, 689, 740, 803, 805, 998.



Changements d’itinéraire sur certaines lignes RGTR



Les lignes de bus suivantes seront sujettes à une légère modification de leur itinéraire ainsi que de leur horaire:

111, 117, 122(*), 144, 150, 185(**), 205, 300(***), 301(***), 307, 560, 570, 610, 618, 665, 819, 983. (*) desserte Schrassig / (**) desserte Mondorf-les-Bains centre / (***) desserte P+R Metzange (F) Renfort en courses sur certaines lignes RTGR



Les lignes de bus suivantes bénéficieront d’ajouts de départs dans leur horaire:

110, 185, 290, 295, 485, 522, 536, 540, 545, 560, 572, 608, 610.



Changements sur certaines lignes scolaires du réseau RGTR



Les lignes scolaires RGTR suivantes bénéficieront de changements sur leurs arrêts, itinéraires, horaires et/ou d’un renfort en courses:

121, 129, 151, 176, 302, 421, 521, 554, 571, 586, 920, 930, 970, 980.



En outre, les lignes de bus scolaire RGTR suivantes seront mises en service : 284, 604.



2. Adaptations de certaines lignes du service des autobus de la Ville de Luxembourg à partir du 9 mai 2021 Suite à la réorganisation du réseau AVL en décembre 2020, dans le cadre de la mise en service du tram jusqu’à la gare centrale et dans un souci d’optimisation du réseau, le Service autobus de la Ville de Luxembourg adaptera certains horaires à partir du dimanche 9 mai 2021. Les changements des lignes AVL concernent: Ligne 4 : L’horaire du samedi est décalé de 15 minutes entre 8h et 20h dans le sens Leudelange – Dommeldange afin de garantir une meilleure régularité des autobus sur le trajet commun des lignes 4 et 14 entre Cessange et le centre-ville ;

Ligne 23 : pendant les heures creuses, la ligne 23 ne circulera que sur le trajet Eich – Pfaffenthal – Gare Centrale et vice-versa ; la prolongation jusqu’à Gasperich-, François Hogenberg sera supprimée. Les utilisateurs peuvent prendre alternativement les lignes 13 (Gasperich), 28 (Cloche d’Or, Howald) ou 29 (Bonnevoie) ; Ligne 28 : l’horaire est renforcé les samedis après-midi afin d’offrir une meilleure desserte du centre commercial Cloche d’Or. La ligne circulera dorénavant toutes les 10 minutes dans les deux sens entre 14h et 18h30. 3. Augmentation de la fréquence du tramway depuis le 19 avril 2021



La fréquence du tramway a été augmentée le 19 avril 2021 à une cadence de 4 minutes entre 6 heures et 19 heures.



4. Fermeture de la passerelle reliant la place de la Gare à la rocade de Bonnevoi du 14 mai 2021 au 13 septembre 2021 Des travaux de modernisation de la passerelle reliant la place de la Gare à la rocade de Bonnevoie auront lieu du 14 mai 2021 (22h) au 13 septembre 2021 (04h00), rendant la structure inaccessible durant cette période. Les piétons auront le choix de contourner la gare au sud en utilisant la passerelle provisoire et le souterrain sud (itinéraire inaccessible aux PMR), de contourner la gare au nord en passant par les rues de Bonnevoie et du Fort Neipperg, ou de recourir aux lignes AVL 20 et 28 reliant la gare centrale et l’arrêt Gare-Rocade.



Afin d’informer les usagers sur ces changements, la camionnette de la Mobilitéitszentral «MZ Mobil» sera présente avec des conseillers en mobilité devant la gare d’Ettelbrück du 4 au 7 mai 2021 ainsi que du 10 au 11 mai 2021, chaque jour de 06h00 à 19 heures. De plus, les conseillers en mobilité du centre d’appel de la Mobilitéitszentral sont à la disposition des voyageurs au numéro (+352) 2465 2465 du lundi au vendredi entre 07h00 et 19 heures ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés entre 09h00 et 16h30.