26 Leit hunn 2020 am Stroosseverkéier hiert Liewe verluer, 4 méi wéi dat Joer virdrun, d’Zuel vu Blesséierten ass awer erofgaangen.

Am Pandemiejoer 2020 goufen et 22 Prozent manner Accidenter mat Blesséierte wéi dat Joer virdrun. Och den Undeel vu schwéier Blesséierten ass erofgaangen, allerdéngs sinn 2020 4 Leit méi op eise Stroosse gestuerwen, wéi 2019, am Ganze 26. Déi Zuelen huet de Mobilitéitsminister François Bausch um Dënschdeg de Moie presentéiert.

De Lockdown hätt kee sou groussen Impakt gehat, ënnert anerem, well Mäerz an Abrëll allgemeng manner Accidenter géife geschéien, wéi zu aneren Zäiten am Joer. Iwwert d'Hallschent vun den Doudegen am Stroosseverkéier ware sougenannte vulnerabel Usageren, dat heescht Foussgänger, Cyclisten a Motocyclisten, esou de François Bausch.

© Mobilitéitsministère

"Et gëtt eng Kategorie, leider, wou schwéier Accidenter zougeholl hunn, dat ass de Vëlo. D'lescht Joer ass vill méi Vëlo gefuer ginn, wat eng gutt Saach ass, soen ech als Minister, mä wa méi gefuer gëtt, ass natierlech de Risiko méi grouss vun Accidenter, an dat erkläert och, datt mer elo amgaange sinn ze sensibiliséieren. D'Police ass amgaange mat enger Campagne a mir als Ministère hunn och den Ament eng lafen, fir ronderëm de Vëlo ze sensibiliséieren, ech mengen, datt dat absolut noutwenneg ass."

De François Bausch iwwert de Bilan Accidenter 2020

Haaptursaach fir Accidenter mat Schwéierblesséierten oder Doudege bleift allgemeng eng ze héich Vitess, mat Tendenz awer no ënnen. 2. Ursaach si Feeler hannert dem Steier, déi zouhuelen.

© Tom Zeimet / RTL

PDF: Liest hei de komplette Bilan vun de Verkéiersaccidenter

Schreiwes

François Bausch a présenté le bilan des accidents de la route 2020 (11.05.2021)

Communiqué par: ministère de la Mobilité et des Travaux publics

D'emblée, François Bausch, Vice-Premier ministre, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, a relevé les faits marquants du bilan de la route 2020. Tandis que le nombre total d'accidents sur les routes luxembourgeoises a connu une baisse, le nombre de victimes mortelles a légèrement augmenté: 26 morts étaient impliqués dans un total de 24 accidents. Le nombre de victimes grièvement blessées était néanmoins en baisse. De plus, il est à noter que le nombre d'accidents mortels a diminué de 41% de 2013 à 2020.

Parmi les faits saillants, l'on note que la vitesse, malgré une tendance vers le bas, est toujours la cause dominante des accidents de la route et que l'alcool au volant en tant que cause d'accident est en diminution depuis 2013. Par ailleurs, un comportement dangereux au volant, comme les fautes de manœuvre ainsi que les fautes envers les piétons ont également eu un impact négatif sur la sécurité routière au Luxembourg.

Les statistiques montrent d'une part que les collisions entre véhicules étaient prédominantes. Par contre, les collisions entre les véhicules et les arbres ainsi qu'entre les véhicules et les piétons ont diminué.

À noter également que l'âge des conducteurs présumés responsables des accidents mortels et graves oscille entre 35 et 44 ans, contrairement à l'année précédente où ces derniers étaient principalement âgés entre 25 et 34 ans. Contrairement à l'opinion publique, ce ne sont pas majoritairement des jeunes conducteurs qui sont imprudents, mais la population active plus âgée.

«Entre 2013 et 2020, nous observons une tendance vers le bas en ce qui concerne les chiffres de morts, blessés et d'accidents graves. Cette tendance témoigne notamment de l'efficacité du plan d'action en place dont je me réjouis particulièrement», a annoncé François Bausch.