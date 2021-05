Zanter 5 Joer gëtt an den Autosgaragen uechter d'Land ëm dës Zäit den Autosoccasionsfestival ofgehalen.

Ma schonn 1989 huet alles mam Automoto-Nordstad an den Däichwisen zu Ettelbréck ugefaangen. En Occasiounsmaart, deen ursprénglech zustane koum, well nom Autosfestival Ufank dës Joers d'Garagë voll mat Occasioune waren. Elo gehéiert d'Evenement schonn zur Traditioun.

Ugefaangen huet den Occasiounsmaart virun 32 Joer mat 7 Concessionnairen, dëst Joer sinn da 17 Garagë sur Place, déi am Ganze 25 Marke vertrieden. Weiderhi vill gefrot, sinn SUVen a Kompaktween. Et gouf awer nach e ganz aneren Trend observéiert.

"D'Autoe ginn ëmmer méi nei, et ginn ëmmer besser Occasiounen. Bëlleg Occasioune gesäit ee bal keng méi. Et si bal lauter neiwäerteg Autoen hei, déi och mat vill Garantië verkaf ginn an d'Leit hätten och gär gutt Autoen, wou se eng Garantie drop hunn, wou se da puer Joer roueg sinn.", esou de Paul Wengler.

Och géif ee mierken, dass komplett nei Autoen éischter manner gefrot sinn an d'Leit dowéinst dann op neiwäerteg Occasiounen zeréckgräifen. Dat huet och d'Fédération des Distributeurs automobiles et de la Mobilité festgestallt. Am Allgemenge wier d'Situatioun um Occasiounsmaart och wärend der Kris méi stabel wéi um Marché vun den Neiween.

De Géigendeel ass awer bei den Elektroautoen de Fall. Hei wier weder vill Offer, nach vill Demande.

"Elektroauto am Neien ass am Gaang, sech ze developpéieren, mee an der Occasioun ass dat méi schwéier. Dat ass duerch déi Primmen, déi ee bei Neie kritt, ass den Neie schonns esou vill méi bëlleg, dass eng Occasioun am Elektreschen e bësse méi schwéier ass.", esou de Jules Turpel, President Automoto-Nordstad.

Ma trotz schlechtem Wieder waren de Samschdeg de Mëtteg awer e puer Leit um Automoto-Nordstad ënnerwee, dat aus verschiddene Grënn.

"Ma einfach mol fir ze kucken, wat vun Occasiounen hei esou virgestallt ginn."

"En plus huet een hei e bëssen méi Choix wéi an engem Garage, wou da villäicht just een eenzelen Auto steet."

"Et ass dobaussen an et muss ee keng Rendez-vousen huele wéinst der Coronazäit."

"Ech wollt mech just e bëssen ëmkucken, wéi d'Präisser sinn, wat ugebuede gëtt, well mir en neien Auto kafe wëllen."

E grousse Virdeel ass dann, dass een d'Autoen direkt sur Place teste kann, dat och ouni RDV am viraus.

"Dat ass perfekt. Ech mengen, da kann ee sech och wierklech eng Iddi maachen. Déi eng maachen dir nach eppes um Präis, déi aner net. An ech mengen, hei si mir op eng gutt Garage gefall. Dat géif mech elo och direkt beaflossen, dee Kaf ze maachen, deen net virgesi war." Wien dann elo och Loscht krut, spontan en Auto ze kafen, kann d'Chance nach ergräifen. Den Auto-Occasiounsfestival, sou wéi den Automoto-Nordstad geet nach bis e Sonndeg.