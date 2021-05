Am Kader vun den Aarbechten un der neier Eisebunnslinn tëscht Lëtzebuerg a Beetebuerg gëtt d'Autobunn A3 vum 21. bis de 24. Mee deelweis gespaart.

Tëscht dem Gaasperecher an dem Beetebuerger Kräiz ass d'A3 vu freides owes, dem 21. Mee um 20.00 respektiv 22.00 Auer, bis méindes moies, de 24. Mee 6.00 Auer, gespaart. Den Trafic gëtt an 2 Direktiounen iwwer d'Autobunnen A13, A4 an A6 ëmgeleet.

Vum Chantier betraff ass och d'Aire de Berchem. Den Accès op d'Bensinsstatioun "Shell" ass vum 21. Mee 18.00 Auer un, an deen op d'Tankstell "Aral" op där anerer Säit vun 20.00 Auer u bis e Méindeg de Moie 6.00 Auer gespaart.

Detailer am Schreiwes

Chantiers sur l'autoroute A3 entre la croix de Gasperich et la croix de Bettembourg (21-24.05.2021)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées À la demande des CFL et dans le cadre de la construction de la nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg, l'Administration des ponts et chaussées procédera à un barrage de l'autoroute A3 entre la croix de Gasperich et la croix de Bettembourg. L'Administration des ponts et chaussées profitera de ce barrage pour réaliser des travaux d'entretien sur le tracé barré.

Barrages et déviations

À partir du vendredi 21 mai 2021 vers 20 heures jusqu'au lundi 24 mai 2021 vers 6 heures les barrages suivants sont mis en place:

• L'autoroute A3 entre la croix de Bettembourg et la croix de Gasperich en provenance de la frontière franco-luxembourgeoise et en direction des autoroutes A6 et A1;

• Les bretelles d'accès de la croix de Bettembourg en provenance de l'autoroute A13 et en direction de la croix de Gasperich de l'autoroute A3;

• La bretelle d'accès de l'échangeur Livange en provenance de la N31 et en direction de la croix de Gasperich de l'autoroute A3.

À partir du vendredi 21 mai 2021 vers 22 heures jusqu'au lundi 24 mai 2021 vers 6 heures les barrages suivants sont mis en place:

• L'autoroute A3 entre la croix de Gasperich et la croix de Bettembourg en provenance du rond-point Gluck et en direction de la frontière franco-luxembourgeoise;

• Les bretelles d'accès de la croix de Gasperich en provenance des autoroutes A1 et A6 et en direction de la croix de Bettembourg de l'autoroute A3;

• La bretelle d'accès de l'échangeur Livange en provenance de la N31 et en direction de la croix de Bettembourg de l'autoroute A3.

Le trafic de l'autoroute A3 entre la croix de Bettembourg et la croix de Gasperich est dévié dans les deux sens via les autoroutes A13, A4 et A6.

L'accès à la station d'essence «Shell» de l'Aire de Berchem est barré du 21 mai 2021 à partir de 18 heures jusqu'au 24 mai 2021 vers 6 heures.

L'accès à la station d'essence «Aral» de l'Aire de Berchem est barré du 21 mai 2021 à partir de 20 heures jusqu'au 24 mai 2021 vers 6 heures.

Les travaux préparatifs nécessaires à la fermeture de l'autoroute étant exécutés quelques heures au préalable, des perturbations du trafic sont attendues en fin d'après-midi.