Déi 5 Nordstad-Gemenge gi sech en ambitiéise Mobilitéitsplang fir Wunnen, Schaffen an den Trafic optimal openeen ofzestëmmen.

Zum Konzept, dat um Mëttwoch vun de grénge Ministere Bausch an Turmes presentéiert gouf, gehéiert eng Express-Vëlospist an en 3km laangen Ettelbrécker Contournement, dee mat engem Tunnel bis op Waarken geet.

Domat soll den Trafic am Ettelbrécker Zentrum entlaascht an de Verkéier optimiséiert an Direktioun Bierden, Schieren, Feelen a bei d'Lycéeën an d'Ettelbrécker Spidol dirigéiert ginn.

En aneren Chantier gëtt et bis op de Fridhaff, wou d'Strooss op béide Säiten op zwou Spuere méi breet gemaach gëtt.

Och Dikrech kritt en neien 2,5km laange Contournement, wou en neien Tunnel de Bamerdall mat der Nordstrooss wäert verbannen.

Zu Ierpeldeng gëtt bei der fréierer Laduno-Molkerei en neien Zuch-Arrêt geschafen, grad wéi e grousse Park&Ride.

Och zu Angelduerf gëtt en neien CFL-Arrêt gebaut, sou datt hei e Pole d'Echange tëscht Zuch, Auto a Bus entsteet.

Den aktuellen Tracé vun der Eisebunn, tëscht Ettelbréck an Dikrech, gëtt iwwerdeem komplett nei gebaut an un den Hiwwel vum Goldknapp deplacéiert.

Op der Streck iwwer Angelduerf entsteet iwwerdeem e komplett neien, verkéiersberouegte Wunnquartier.

Offiziellt Schreiwes

François Bausch, Claude Turmes et les bourgmestres des cinq communes de la Nordstad présentent un concept de mobilité pour l'horizon 2035 (19.05.2021)

Communiqué par: ministère de la Mobilité et des Travaux publics / ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire

François Bausch, Vice-Premier ministre, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et Claude Turmes, ministre de l'Énergie, ministre de l'Aménagement du territoire, ont présenté aux collèges des bourgmestre et échevins des communes de Schieren, d'Ettelbruck, d'Erpeldange-sur-Sûre, de Diekirch et de Bettendorf un concept de mobilité pour la Nordstad. Les cinq collèges échevinaux estiment que ce concept global et ses sept éléments-clé offrent d'excellentes perspectives pour la mobilité multimodale de la future troisième agglomération du pays. Les responsables politiques présents ont convenu que ce concept de mobilité constituera la base des discussions avec les autres parties prenantes, à commencer par les conseils communaux, les habitants, les ministères concernés, les communes voisines et les propriétaires de certaines parcelles impactées par le projet.

Le «Mobilitéitskonzept Leitbild Nordstad 2035» s'inscrit de façon cohérente à la fois dans le Plan national de mobilité 2035 en cours d'élaboration au ministère de la Mobilité et des Travaux publics et dans la «Vision territoriale Nordstad 2035» en cours d'élaboration par le ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire avec les cinq communes de la Nordstad.

La «Vision territoriale Nordstad 2035» est un concept de développement territorial opérationnel en vue d'une utilisation rationnelle du sol et d'un développement urbanistique concentrique et cohérent. Il s'agit d'un concept global permettant d'accompagner les grandes transitions écologique, énergétique, numérique et climatique en vue d'assurer à l'ensemble de la population des conditions de vie optimales par une mise en valeur et un développement durable et résilient de leur territoire. Les conclusions des différentes consultations publiques de ce processus ont nourri le concept de mobilité qui a été présenté aujourd'hui. Ce concept sera intégré dans la «Vision territoriale Nordstad 2035» en vue de sa présentation finale de celle-ci en automne 2021.

Le Plan national de mobilité 2035 (PNM35), qui sera présenté à la fin 2021, concrétise l'un des changements de paradigme préconisés en 2018 par la stratégie pour une mobilité durable Modu 2.0, à savoir de passer d'une logique de rattrapage à une logique d'anticipation. À partir des prévisions de croissance du STATEC pour l'horizon 2035 et de la répartition territoriale des habitants et des emplois préconisée par le ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire, les offres et les infrastructures de transport nécessaires en 2035 sont identifiées avec suffisamment d'avance pour pouvoir être en place à la date prévue. Les analyses montrent que la croissance prévue impose un certain nombre de principes de planification:

• Pour les principaux flux aux heures de pointe, offrir des transports en commun performants avec au plus un seul transbordement;

• Pour les déplacements inférieurs à cinq kilomètres – qui constituent la moitié de tous les déplacements au Grand-Duché – créer des conditions optimales pour le vélo et la marche à pied;

• Pour les déplacements en voiture privée, maintenir l'accès aux parkings publics et à tous les quartiers, mais diriger le trafic de transit et le trafic inter-localités vers le réseau routier structurant.

Appliqués à la Nordstad, ces principes ont abouti à un concept de mobilité qui repose sur les sept éléments-clés suivants:

1. Itinéraire cyclable «express»

Un itinéraire cyclable «express» constituera l'épine dorsale du réseau cyclable de la Nordstad. Des passerelles supplémentaires enjambant l'Alzette et la Sûre relieront cette infrastructure tant à un futur réseau cyclable communal qui desservira tous les quartiers qu'à une demi-douzaine d'autres itinéraires cyclables nationaux.

2. Contournement de proximité Ettelbruck

Le projet de contournement d'Ettelbruck a été adapté pour répondre aux critères d'un «contournement de proximité» tel que préconisé par le PNM35. Alors qu'un contournement classique ne vise qu'à offrir un itinéraire supplémentaire au trafic de transit, un contournement de proximité permet en plus d'apaiser le centre de localité en créant de nouvelles liaisons inter-quartier pour le trafic individuel motorisé. Ainsi, en partant de l'échangeur Ettelbruck de la B7, ce projet de contournement de proximité n'aura non seulement une intersection avec la N15 au niveau de la route de Bastogne, mais sera prolongé par un tunnel jusqu'à Warken. Ceci permettra de délester le centre d'Ettelbruck du trafic individuel motorisé en relation avec Schieren, Feulen, Warken, Bürden, le Centre hospitalier du Nord et des lycées situés dans l'avenue Salentiny. Les automobilistes en transit visant ces destinations en verront leur temps de trajet raccourci aux heures de pointe.

3. Mise à 2x2 voies de la B7 jusqu'au giratoire Fridhaff

Entre les échangeurs Ettelbruck, Erpeldange-sur-Sûre et Fridhaff, la B7 n'assumera non seulement son rôle actuel d'axe routier interrégional, mais remplacera également la N7 comme épine dorsale du réseau routier de la Nordstad. La superposition de ces deux fonctions sur ce tronçon de la B7 imposera une mise à 2x2 voies. Ainsi, l'«Axe central» (voir points 6 et 7 ci-dessous) pourra être complètement délesté du trafic de transit. Les conditions de la marche à pied et du vélo pour les déplacements courts dans la Nordstad pourront être optimisés, et les temps de parcours en voiture pourront être maintenus, voire améliorés malgré la croissance démographique et malgré le fait que certains déplacements en trafic individuel motorisé intra-Nordstad deviendront légèrement plus longs en termes de distance.

4. Contournement de proximité Diekirch

Dans l'esprit d'un contournement de proximité, le projet de contournement de Diekirch reliera par un tunnel la N7 depuis le «Bamerdall» à la N17 au niveau de rue Clairefontaine, puis enjambera la Sûre par un nouveau pont pour aboutir au rond-point de la rue Joseph Merten et de la route de Gilsdorf. Ceci permettra de délester le centre de Diekirch du trafic individuel motorisé en relation avec Fridhaff, Bleesbréck, Gilsdorf, Larochette et le campus de la rue Joseph Merten. Les automobilistes en transit visant ces destinations en verront leur temps de trajet raccourci aux heures de pointe.

5. Pôle d'échange à Erpeldange-sur-Sûre

En matière de transports en commun, l'élément-phare du concept de mobilité de la Nordstad est le renforcement de l'antenne ferroviaire. Un nouvel arrêt CFL sera aménagé à proximité du site «Laduno» en-dessous du pont de la B7. En plus de desservir la localité dont il portera le nom, l'arrêt «Erpeldange-sur-Sûre» deviendra un pôle d'échange important non seulement pour la Nordstad, mais pour le Nord du pays. L'échangeur «Erpeldange-sur-Sûre» de la B7 sera directement relié à un P+R à très haute capacité. La proximité du nouvel arrêt CFL avec la gare d'Ettelbruck permettra une desserte par 4 trains par heure vers Luxembourg, voire vers Esch, reliant ainsi les trois agglomérations du pays. Situé à l'intersection de la voie ferrée, du corridor des lignes de bus traversant la Nordstad et sur un axe cyclable majeur, ce P+R servira la mobilité au niveau national, au niveau de la future agglomération et au niveau des pôles d'attraction nationaux ou régionaux qui mériteront d'être installés dans sa proximité immédiate.

6. À Ingeldorf, déplacement de la N7 et de la voie ferrée avec un nouvel arrêt CFL

Dans sa forme actuelle, l'«Axe central», composé d'une N7 à quatre voies, d'une voie ferrée et d'un chemin repris à deux voies, constitue une barrière infranchissable et bruyante entre les quartiers actuels d'Ingeldorf et les zones d'urbanisation futures. Le déplacement, vers de pied du talus du «Goldknapp», aussi bien de la voie ferrée que d'une N7 ne servant plus que de distribution locale (voir point 3 ci-dessus), éliminera à la fois cette barrière urbaine et les passages à niveau du chemin de fer. Un nouvel arrêt CFL rendra Ingeldorf particulièrement attractive pour les familles dont un membre travaillera ou étudiera dans l'une des autres agglomérations du pays.

7. «Axe central» apaisé avec bus

Le déplacement de la voie ferrée et de la N7 (voir point 6 ci-dessous) vers le bord du talus transformera l'«Axe central» d'une barrière actuellement dédiée à 20.000 voitures par jour en une trame verte urbaine permettant de relier à pied et à vélo les différents quartiers d'Ingeldorf, voire de rejoindre en bus les autres localités et pôles d'échange de la Nordstad. Sur cet axe, deux voies bus et une piste cyclable confortable ne seront traversés que par quelques routes dont l'unique fonction sera la desserte des quartiers voisins.

François Bausch: «Ce concept de mobilité, s'il se réalise avec l'appui des communes et d'autres acteurs-clés, offrira à la Nordstad une qualité de vie et une offre de mobilité multimodale quasiment inégalées. Il s'inscrit pleinement dans la nouvelle philosophie de planification du Plan national de mobilité 2035.»

Claude Turmes: «Le nouveau concept de mobilité est une partie intégrante de la 'Vision territoriale Nordstad 2035'. Il libère des espaces et crée des opportunités pour du logement de qualité, des activités économiques et de loisirs à concevoir avec le soutien de la Nordstad Entwécklungsgesellschaft. Il s'agit de garantir une meilleure qualité de vie pour l'ensemble de nos concitoyens de la Nordstad ainsi que de respecter et de maintenir l'identité propre des différentes communes entre Moestroff et Schieren de sorte que le caractère unique de la région et de sa nature séculaire soit préservé grâce notamment à la renaturation des rivières.»