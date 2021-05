Zu Dikrech gëtt déi nächst 6 Méint an der Rue du Pont geschafft, wouduerch déi Haaptstrooss komplett gespaart gëtt. Dat bréngt gréisser Ännerunge mat sech.

Doduerch verleeft den Trafic net méi a Kreesform ronderëm den Zentrum vum Dikrech, ma iwwert d'Rue de Stavelot, d'Rue Esplanade an d'Rue Alexis Heck.

Fir dass d'Deviatioune fir den 31. Mee wéi geplangt funktionéiere kënnen, gi ronderëm den Zentrum vun Dikrech am Virfeld schonn d'Kräizungen nei organiséiert.

PDF: Iwwersiichtskaart mat den Deviatiounen

Offiziellt Schreiwes

Rue du Pont Diekirch - Baustelle

Wegen anstehenden Infrastrukturarbeiten in der Rue du Pont wird sich der Verkehr in Diekirch in dem nächsten halben Jahr grundlegend verändern. Ab dem 31. Mai 2021 bis zum Ende des Jahres soll diese Hauptstraße geschlossen werden.

Dadurch bedingt wird der Verkehr für eine Weile nicht mehr im Rundgang um das Zentrum von Diekirch erfolgen, sondern über die Rue de Stavelot, die Rue Esplanade und die Rue Alexis Heck geführt werden.

Die Stavelot-Straße wird sowohl für Lastkraftfahrzeuge als auch für Personenwagen nur aufwärts befahrbar sein (Richtung Esplanade), während die rue Esplanade und die rue Alexis Heck mit Gegenverkehr angelegt werden. Busse dürfen die Rue de Stavelot in beide Richtungen befahren, um die Auswirkungen auf den Personennahverkehr so klein wie möglich zu halten.

Der Durchgangsverkehr aus der entgegengesetzten Richtung (Bleesbréck/Gilsdorf) wird vorrangig über den Kreisverkehr in Fridhaff Richtung Ettelbrück umgeleitet, die Rue du Palais wird nur für Anlieger freigegeben, damit der Verkehr sich nicht in die Wohngebiete verlagert.

Vor der Kirche wird ein provisorischer Kreisverkehr angelegt und die Einbuchtung Rue Alexis Heck/ Esplanade wird als Kreuzung angelegt. Diese wird voraussichtlich in den Spitzenverkehrszeiten mit einer Ampelanlage geregelt, um den Rückstau aus Richtung Larochette zu minimieren.

Damit alles planmäßig am 31. Mai anlaufen kann, werden schon im Vorfeld die Kreuzungen rund um das

Zentrum von Diekirch neu organisiert.

Rue du Pont Diekirch - Chantier

En raison de travaux d‘infrastructure prévus dans la rue du Pont, la circulation à Diekirch va changer fondamentalement au cours des six prochains mois. Du 31 mai 2021 jusqu‘à la fin de l‘année, cette route principale sera fermée.

Par conséquent, le trafic ne circulera plus en circuit fermé autour du centre de Diekirch pendant un certain temps, mais sera acheminé via la rue de Stavelot, la rue Esplanade et la rue Alexis Heck. La rue de Stavelot sera ouverte aux camions et aux voitures uniquement en amont, tandis que la rue Esplanade et la rue Alexis Heck seront aménagées en double sens de circulation.

Les bus seront autorisés à emprunter la rue de Stavelot dans les deux sens afin de minimiser l‘impact sur le trafic local de passagers. Le trafic de transit en provenance de la direction opposée (Bleesbréck/Gilsdorf) sera dévié en priorité via le rond-point de Fridhaff en direction d‘Ettelbrück, et la rue du Palais ne sera ouverte qu‘aux résidents afin que le trafic ne se déplace pas dans les zones résidentielles.

Un rondpoint temporaire sera créé devant l‘église et l‘entrée de la rue Alexis Heck/ Esplanade sera aménagée en intersection. On s‘attend à ce qu‘elle soit contrôlée par des feux de circulation pendant les heures de pointe afin de minimiser les refoulements en provenance de la direction Larochette.

Pour que tout puisse commencer comme prévu le 31 mai, les carrefours autour du centre de Diekirch sont réorganisés à l‘avance.