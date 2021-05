D’Taxisreform, déi fir ugangs d’nächst Joer ugeduecht ass, begréisst de Conseil de la concurrence.

Si géing zu enger méi grousser Liberaliséierung am Taxissecteur féieren. Besonnesch d’Ofschafe vun enger Limitatioun vun der Unzuel vun den Taxislizenzen, an d’Ophiewe vun der Andeelung vum Land an ënnerschiddlech Zonen, wou dës gëlteg sinn, ginn als positiv gewäert. Dës zwee Punkte ware schonns an der Taxisreform vu viru 5 Joer kritiséiert ginn, esou de Jean-Claude Weidert vum Conseil de la concurrence. Méi e grousse Wettbewerb géing zu méi Innovatioun am Secteur féieren an esou och zu engem bessere Service fir d’Clienten, esou d'Aschätzung.

Eng Reaktioun vum Transportminister François Bausch héiert dir am Journal de Mëtteg um 12.30 Auer.