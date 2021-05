D’ASBL Provelo wollt nächste Samschdeg eng Demo an der Stad organiséieren, fir méi Vëlosweeër a méi Sécherheet ze fuerderen.

Eisen Informatiounen no huet d’Stater Gemeng dat refuséiert mam Argument, datt nächste Samschdeg e Stroosse-Mäertchen an der Stad ass a vill Clientë mam Auto erwaart ginn. Provelo wëll e Méindeg am Comité diskutéieren, wéi se wëlle fueren oder net fueren.