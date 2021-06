D'Stad Lëtzebuerg reagéiert op de changéierten Itineraire vun der Vëlosmanifestatioun, déi d'Associatioun ProVelo.lu e Samschdeg an der Stad organiséiert.

An engem Communiqué heescht et d'Gemeng géif iwwert dee Circuit staunen, notamment, well virun zwee Deeg an enger Reunioun en anere Wee festgehale gi war, nämlech deen, deen d'Associatioun selwer den 28. Mee der Police virgeluecht hat.

Den aktuelle Pläng no wëll d'Associatioun awer elo duerch d'Avenue de la Liberté an d'Avenue Marie-Thérèse fueren an do - esou heescht et vun der Gemeng - kéint d'Police d'Sécherheet deen Dag net garantéieren.

De Schäfferot ënnersträicht, datt d'Autorisatioun fir d'Manifestatioun eenzeg an eleng fir deen Itineraire gëllt, dee scho virun Deeg festgehale gouf an deen och vun der Police eskortéiert gëtt. Géif sech net un déi Streck gehale ginn, déi ofgemaach gouf, da wier dat e Verstouss géint d'Autorisatioun vun der Buergermeeschtesch.