3 Stonnen 17 fir eng Streck, déi mam Auto an zwou bis zwou an hallef Stonn zeréckgeluecht gëtt.

Et wier ee sech souwuel op belscher wéi lëtzebuergescher Säit eens, dass déi Zäit sech verbesseren muss, ma den Georges Gilkinet, belsche Vizepremier an Transportminister huet vun enger hallwer Stonn manner bis 2028 geschwat.

Mat der Optioun, fir awer éischter kënne fäerdeg ze ginn an och eventuell méi wéi just eng hallef Stonn ze gewannen. Op lëtzebuergescher Säit sinn d'Ziler méi konkret. Den Transportminister François Bausch: "Well d’Streck an zwou Stonnen mam Zuch kënnen zeréckleeën, fir e gudden Temps commercial ze hunn. Ëm zwou Stonnen 10 wier och d’Durée gewiescht, déi vun der viregter Regierung ugekënnegt gi wier."

Donieft misst dann och gekuckt ginn, dass d'Qualitéit vun der Zuchrees och stëmmt. De Confort an de Service u Bord spillen do zum Beispill eng Roll, fir d'Leit vum Auto an den Zuch ze kréien. Ma de Problem vun der Zuchstreck Bréissel-Lëtzebuerg war schonn der viregter Regierung bewosst, bis 2028, den Delai, deen d'Belsch den Ament upeilt, ass et och nach e bëssen. Wisou dauert dat esou laang? Dorop huet den belschen Transportminister Georges Gilkinet gesot:

"Dass hien eréischt zanter dem leschten Oktober Minister ass. Wisou seng Virgänger net genuch an d’Schinnen investéiert hunn, misst ee si froen. Hie wéilt éischter no vir kucken. Et wier awer esou, dass dem Schinnentransport net déi néideg Wichtegkeet zougesprach gouf. An der Belsch, mee och an aneren europäesche Länner, wier vill ze dacks an deem Beräich gespuert ginn, wa Budget huet misse gekierzt ginn. Dat wier awer keng laangfristeg Rechnung."

Well d'europäesch Unioun elo fuerdert, dass méi op den ëffentlechen Transport gesat gëtt. Och en vue vun de Klimaziler. Ma och dofir wier et elo un der europäescher Kommissioun, fir d’Verantwortung ze iwwerhuelen.

"Fir esou eng Streck sollten déi néideg Fongen deblockéiert ginn, esou de François Bausch, fir dass d’Streck och sou séier wéi méiglech ka moderniséiert ginn. Dowéinst haten de lëtzebuergeschen an de belschen Transportminister e Bréif zesummen un de Vizepresident vun der Kommissioun geschriwwen. Do hätt een och eng positiv Äntwert zeréckkritt, dat awer ouni Delaien an ouni Detailer ze nennen. Et wéilt een awer elo net noloossen an insistéieren, fir dass d’europäesch Kommissioun och seng Responsabilitéit hëlt."

Ma wann d'Aarbechten da bis fäerdeg sinn, kënnen net nëmmen déi europäesch Haaptstied matenee verbonne ginn, ma virun allem sollen d'Frontalieren am Alldag kënne vun de Verbesserunge profitéieren, esou de belschen Transportminister Georges Gilkinet:

"Et kéint een dann engersäits d’Frequenz erhéijen a gläichzäiteg och d’Durée vum Trajet verkierzen. Et wéilt een erreechen, dass den Zuch eng reell Alternativ gëtt an de Frontalieren méi Fräiheete bitt."

Ausserdeem ginn et och Iddien fir op lëtzebuergescher Säit d'Spuer fir de Co-Voiturage, déi aus der Belsch kënnt, ze verlängeren. En Delai gëtt et dofir awer nach net.