Automobilisten, déi op der N8 tëscht Sëll a Bruch ënnerwee waren, dierft opgefall sinn, dass de fixe Radar vandaliséiert gouf. Et war net deen eenzegen.

Wéi d’Police eis op Nofro hi bestätegt huet, goufen an de leschte Wochen 2 fix Radare Affer vu Vandalismus.

De 27. Mee gouf gemellt, dass deen tëscht Biekerech an Uewerpallen beschiedegt gouf. Deen ass mëttlerweil awer nees gefléckt an aktiv.

E Sonndeg de Moie gouf dann och gemellt, dass de fixe Radar tëscht Sëll a Bruch besprayt gouf. Dee soll och am Laf vun dëser Woch nees asazbereet sinn.

A béide Fäll gouf eng Plainte gemaach.

Wéi de President vun der Sécurité Routière, Paul Hammelmann, an enger Reaktioun ënnersträicht, géif dës Zort vu Vandalismus den Täter nawell deier ginn, wann en dann erwëscht gëtt. Zum Gléck géif et zu Lëtzebuerg awer net dacks zu sou muttwëllege Beschiedegunge vu Radare kommen, dat am Géigesaz zu eise franséischen Noperen. D'Strofe géifen awer och elo am Grand-Duché gehéicht ginn, sou nach de Paul Hammelmann. Wien e Radar beschiedegt, géif d'Liewe vun anere Leit a Gefor setzen.