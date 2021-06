Am Kader vun enger Campagne fir méi Sécherheet am Stroosseverkéier gi bis den 13. Juni verstäerkt Kontrollen duerchgefouert. RTL war bei esou enger dobäi.

Ëmmer rëm gesäit een am Verkéier Leit mam Telefon am Grapp. Ob fir ze telefonéieren oder emol séier eng SMS ze liesen. Fir déi Leit kéint et dës Woch séier deier ginn. Am Kader vun enger Campagne fir méi Sécherheet am Stroosseverkéier gi vum 7. bis den 13. Juni verstäerkt Policekontrollen duerchgefouert, wou genee op den Handy opgepasst gëtt.

En Uruff, deen erakënnt, e kuerze Bléck op den Handy a schonn ass een 145 Euro an 2 Punkte méi liicht. D'Zil vun de Kontrollen ass et, d'Leit ze sensibiliséieren an ofzeschrecken. Asiichteg war e Mëttwoch de Moien awer net jiddereen.

E Mann, deen ugehale gouf: "Mir hu jo genuch Punkten. Ech si lo scho 15 Joer laang net ugehalen ginn an ech mengen net, dass dat doe mech lo iergendwéi ofschreckt. Ech passen op, ech hat och nach ni en Autosaccident. Ech verstinn d’Konsequenze vum Handy. Ech gesinn och heiansdo déi jonk Léit bei de roude Luuchten. Da gëtt et Gréng an da sëtze se do mam Handy nach ze schreiwen. Dat reegt mech och op.”

Wat déi eng net esou dramatesch fannen, kann awer Ursaach vu schlëmmen Accidenter sinn. 1 Sekonn net op d’Strooss kucken, si bei enger Vitess vu 50 Kilometer an der Stonn scho 14 Meter blann gefuer. Natierlech schwätze mir hei vun all Aart vun Oflenkung. Den Handy wier awer ganz vir bäi.

André Schaack, Chefkommissär fir Verkéierssécherheet bei der Police: "Bis virun e puer Joer, wa mir vun den Haaptursaache geschwat hunn, da war et d'Vitess, den Alkohol an d'Ceinture. Elo ass d'Oflenkung mat dobäi komm. Verschidden Etüde soe souguer, dass d'Oflenkung d'Ursaach Nummer 1 vun de schwéiere Verkéiersaccidenter ass, an Oflenkung ass an éischter Hisiicht den Handy. Bis virun e puer Joer war dat nach telefonéieren, mee mëttlerweil ass dat ganz oft och de Facebook kucken a souguer SMSe liesen a schreiwen.”

D'lescht Joer goufen eleng 2.950 Protokollen ausgestallt wéinst Handy um Steier. An d'Zuele géifen ëmmer méi an d'Luucht goen. Policekontrollen, wéi e Mëttwoch wieren déi eenzeg Méiglechkeet, fir d’Vision Zéro ze erreechen. De Message vum André Schaack ass kloer: "Wa mir mam Auto ënnerwee sinn, da solle mir Autofueren an net all déi aner Saache maachen a scho guer net mam Handy telefonéieren an nach vill manner eng SMS schreiwen. Et ass verbueden, mee et ass net nëmme verbueden, mee et ass och immens geféierlech.”