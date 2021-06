Duerch d'Pandemie ass d'Zuel vun den Zuchpassagéier op 14,5 Milliounen erofgaangen. Eng Baisse vun 42%. Dat geet aus dem Rapport vum CFL vun zejoert ervir.

D'Bunn gouf staark vun der Pandemie affektéiert, mee steet finanziell stabel. Dat hunn d'Responsabel vun den CFL e Méindeg de Moie bei hirem Bilan vum leschte Joer preziséiert.

2019 waren nach 25 Millioune Leit mam Zuch gefuer. An deenen leschte 15 Jore gouf et bei de Passagéierzuelen u sech ëmmer nei Rekorder.

Virun allem wärend dem haarde Lockdown sinn natierlech manner Leit Zuch gefuer. Et wier ganz séier reagéiert ginn, fir d'Offer unzepassen. Ma de Fonctionnement wier awer ëmmer garantéiert ginn, esou de President vum Verwaltungsrot Jeannot Waringo.

D'Pénktlechkeet konnt zejoert op iwwer 94 Prozent verbessert ginn. Dat wier engersäits dorop zeréckzeféieren, dass d'Netz manner belaascht an de Fuerplang och zum Deel reduzéiert war. Ma net nëmmen, betount de Generaldirekter Marc Wengler. An den éischten zwee Méint vum Joer 2020 waren och schonn 92 Prozent vun den Zich pénktlech, eng liicht Verbesserung par Rapport zu den 90 Prozent am Joer 2019.

© Luc Rollmann / RTL

Den Netto-Boni chiffréiert sech op nëmme 4,6 Milliounen, wat e Minus vu 74 Prozent ass.

Aktuell schaffe bei den CFL a sengen 12 Duechtergesellschaften iwwer 4.800 Leit, eng 300 Persoune goufen zejoert nei op der Bunn agestallt.

PDF: Schreiwes CFL