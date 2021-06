Villen Automobilisten ass opgefall, datt op der A13 tëscht Schengen a Péiteng am Tunnel Markusbierg Radaren installéiert goufen.

Den zweete Streckeradar am Land beim Tunnel Markusbierg gëtt den Ament opgeriicht. Am September oder Oktober kéint en a Betrib goen.

En Dënschdeg ass mat den Aarbechten op der A13, der Saarautobunn, ugefaange ginn. D’lescht Joer hat de Minister François Bausch annoncéiert, datt sou en zweete Streckeradar kënnt.

Wa bis alles fäerdeg installéiert ass, da muss de Radar nach kalibréiert an homologéiert ginn, esou d'Dany Frank aus dem Transportministère. Duerno kënnt eng Testphas.

Am fréien Hierscht, also am September oder Oktober, kéint de Streckeradar Markusbierg dann „richteg“ blëtzen.