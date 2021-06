Am Stater Park solle Vëlosfuerer a Foussgänger an Zukunft besser laanschtenee kommen.

Fir d’Sécherheet vu jidderengem ze garantéieren, gouf de Stater Park ronderëm d'Kinnekswiss nei opgedeelt. Verschidde Weeër sinn elo exklusiv fir Foussgänger oder Vëlosfuerer, anerer bleiwe fir jiddereen accessibel.

An enger éischt Etapp goufen nei Schëlder a Markéierunge ronderëm d'Kinnekswiss ubruecht.

Déi baussent Weeër bleiwe fir jiddereen zougänglech. Den Zentrum vum Park ass elo fir d'Foussgänger reservéiert.

Bausse laanscht de Park um Boulevard Prince Henri gëtt et elo eng nei Vëlospist.

D’Vëlosfuerer mussen an Zukunft e klengen Ëmwee a Kaf huelen, ma esou wier et fir jidderee méi sécher, esou de Patrick Goldschmidt, Mobilitéitsschäffe vun der Stad Lëtzebuerg.

"Selbstverständlech ass et fir de Vëlo e bësse méi wäit, wann een déi West-Variant hëlt. Mee deen anere Wee, wann een d'Prince Henri laanscht eropfiert, do ass et manner wäit an et geet exklusiv fir de Vëlo."

D'Monique Goldschmit, Presidentin vu ProVelo, begréisst den Effort, mee fuerdert, datt déi nei Vëlospiste, déi den Ament just bis an d'Hallschent vun der Strooss geet, bis zum Schluss verlängert gëtt. Et bräicht ee méi Raum fir déi 1.500 Vëlosfuerer, déi all Dag am Park fueren.

"Eng gutt Léisung ass déi, wou ee méi Raum fir de Vëlo mécht. Fir dass ee wierklech getrennte Vëlos- a Foussgängerweeër huet. Awer net an deem Espace, wou d'Vëlos- a Foussgängerweeër hinne souwisou scho gehéieren. Mir brauche méi Raum fir d'Foussgänger a fir d'Vëloen. Dat heescht, mir musse méi Stroossen zoumaachen dofir."

Déi nei Reglementatioun soll e bessert Matenee garantéieren, fir dass Vëlosfuerer a Foussgänger ouni Incidenter gutt laanschtenee kommen. Esou soll besonnesch d'Sécherheet vun deenen, déi méi lues ënnerwee sinn, wéi Kanner, eeler Leit oder och Persoune mat Déieren oder Poussettë garantéiert ginn.

Wat soen d'Vëlosfuerer zu den neien Aschränkungen?

