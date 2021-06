Zanter Jore scho gëtt kontrovers iwwert de Bau vun engem Contournement zu Hesper diskutéiert.

Kritik kënnt déi Kéier vun der natur&ëmwelt ASBL, déi de Projet grondsätzlech a Fro stellt.

Wou d’Uelzecht an de Contournement duerecht d’Wisen zéien - esou iwwerschreift sech den oppene Bréif, deen d’Ëmweltschutzorganisatioun un de Mobilitéitsminister adresséiert huet. Natur&ëmwelt fäert, dass dee Contournement duerch national an europäesch Naturschutzzonen an en Iwwerschwemmungsgebitt wäert féieren. Fir den Trafic an a ronderëm Hesper z’entlaaschten, wier jo d’Saarautobunn gebaut ginn.

De Minister François Bausch an den Hesper Buergermeeschter Marc Lies loossen déi Kriticken awer net gëllen. Si erklären, dass d’Loftqualitéit duerch de Verkéier a permanent Stauen am Duerfkär zu Hesper esou schlecht wier, dass misst eppes ënnerholl ginn. Den Ament leie 4 iwwerierdesch an eng Tunnel-Variant fir de Bau vun enger Ëmgehungsstrooss zu Hesper vir.

Et wieren scho lauter Impaktstudië gemaach ginn an déi sollen an der Biergerversammlung den 1. Juli am Celo zu Hesper zesumme mat de verschiddene Contournement-Varianten, virgestallt ginn.

Enn dës Joers wëll de Mobilitéitsminister der Regierung dann den definitiven Tracé vum Hesper Contournement presentéieren. An d’Zil ass et, dass dat entspriechend Finanzéierungsgesetz nach bis d’Enn vun dëser Legislaturperiod gestëmmt gëtt.