Den Zuchtrafic tëscht der Stad Lëtzebuerg a Beetebuerg ass aktuell net méiglech, dat wéinst Problemer mat de Catenairen zu Bierchem.

Dat hunn d'CFL e Méindeg den Moie géint 6.30 Auer an engem Schreiwes matgedeelt. Op der Plaz ginn aktuell Ersatzbusser agesat. D'Fléckaarbechte wäerten e puer Stonnen daueren.

Weider mellen d'CFL, datt och Problemer op der Linn Tëscht Ëlwen, Gouvy, Ettelbréck an Dikrech méiglech sinn.

Weider Informatioune ginn et um Internetsite vun den CFL.

© Domingos Oliveira (RTL) © Domingos Oliveira (RTL) © Domingos Oliveira (RTL) © Domingos Oliveira (RTL) © Domingos Oliveira (RTL) © Domingos Oliveira (RTL) © Domingos Oliveira (RTL) © Domingos Oliveira (RTL)

Schreiwes vun den CFL

En raison d'un problème sur l'infrastructure (rupture de caténaires) à Berchem, la circulation des trains est actuellement suspendue entre Luxembourg et Bettembourg dans les deux sens.

Les équipes de maintenance sont sur place, mais une reprise du trafic selon horaire n'est pas attendue avant quelques heures. Des bus de substitution ont été mis en place.

Par ailleurs des problèmes d'infrastructure subsistent actuellement sur la ligne entre Troisvierges der Gouvy et Ettelbruck et Diekirch et donc le trafic sera problématique sur cette ligne ce matin

Pour toute information relative aux horaires appliqués sur le réseau luxembourgeois, les voyageurs sont invités à consulter le site www.cfl.lu ou l'application CFL mobile.

Les CFL prient d'excuser les désagréments causés.