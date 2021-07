Een Dag nom Accident tëscht engem Zuch an Auto zu Bartreng, ass nach net gekläert, wéi et dozou koum, dass d’Gefier tëscht der Barrière blockéiert war.

Et gouf eng Enquête an d'Weeër geleet. De Bunn-Iwwergang zu Bartreng an der Mamerstrooss ass zanter en Dënschdeg de Moien nees fir den Trafic op. D'Police an d'CFL maachen am Kontext vum Virfall e Méindeg awer nach emol op de Code de la route opmierksam. Soubal déi rout Luuchte bei der Barrière blénken, muss ee scho stoe bleiwen. Et dierf een net nach séier iwwert d'Schinne fueren oder versichen d'Barrièren z'ëmfueren. Op béide Feelverhale steet eng Strof vun all kéiers 145 Euro an 2 Punkten.

RTL NEWS: Sécherheet bei de Barrièren - International Campagne soll fir Opmierksamkeet suergen

Sollt et dann awer emol dozou kommen, dass ee bei zouene Barrièren op de Gleiser steet, sollt een net zécken, fir duerchzefueren. All Barrière zu Lëtzebuerg huet nämlech eng sougenannt Sollbrochstell, déi een also am Noutfall duerchbrieche kann.

„Déi sécherst Barrière fir eis, d’CFL, ass natierlech déi Barrière, déi mer suppriméieren“, seet d'Alessandra Nonnweiler vum Service Communication vun den CFL. An deem Kader géif d'Eisebunnsgesellschaft och schonn zanter Joren e Programm ëmsetzen fir Barrièren duerch aner iwwerierdesch oder ënnerierdesch Alternativen z'ersetzen. Leider kéint dee Prozess vun der Iddi bis zur Ëmsetzung all kéiers 10 Joren daueren.

Wat maachen, wann een op de Gleiser steet?

Wéi muss ee sech iwwerhaapt verhalen, wann een een an esou eng Situatioun kënnt? Wéi scho gesot, kommen hei d'Sollbrochstellen an d'Spill. Déi soll een, wann een op de Gleiser steet, einfach duerchfueren.

„Dat gëtt villäicht eng kleng Téitsch an den Auto, mä et geschitt net esou e groussen Degât, materiell oder am schlëmmste Fall mat Persounen, wéi mer dat gëschter gesinn hunn", betount d'Alessandra Nonnweiler vun den CFL.

De Code de la route ass ganz kloer an esou enger Situatioun, wéi eis den Teddy vun autoecole.lu op Nofro hi matgedeelt huet. Deen och erkläert huet, wéi esou eng Barrière fonctionéiert:

„Dem Gesetz no, soubal d'Luuchte rout blénken, muss ee stoe bleiwen. Soubal d'Luuchten u sinn, geet d'Barrière erof. Fir d'éischt dee rietsen Aarm, dann dee lénken. Wien eng Kräizung oder soss en Abschnitt vun der Strooss an Usproch hëlt, dee muss ëmmer capabel sinn, duerch dësen och duerchfueren ze kënnen."

An deem heite Fall wier et just eng richteg Léisung ginn. Nach eemol den Teddy vun autoecole.lu:

„Dat bescht wier gewiescht, widder d'Barrière ze fueren, fir dass se op geet oder eben eroffält. Esou kann ee Schied um Auto, um Zuch an och un anere Géigestänn, déi ronderëm sinn, verhënneren."



Um Video, deen op de soziale Reseaue gedeelt gouf, kritt een d'Impressioun, dass den Zuch net all ze séier gefuer ass, e Bremsen war net ze héieren. Kritt de Maschiniste eng Warnung, wann e gréissere Géigestand op de Schinne läit?



„De Maschinist oder Lokomotivfürer kritt keng Meldung, wann eppes op de Gleiser ass. Dat ass wierklech à Vue wou e gesäit. En Zuch brauch bis zu 1.400 Meter bis e bremse kann. Dat hu mer jo och schonn zu Kautebaach ëm Ouschtere gesinn. Hei war och e Video am Internet ënnerwee. Do huet den Zuch dat gesinn an en huet eng Noutbremsung gemaach. Et huet een och en Zischen héieren. Gëschter am Video war keen Zischen ze héieren. Ech kann do keng Vermuddung soen. Et gëtt eng Noutbremsung, ma dir hutt jo da gesinn, wéi laang et dann awer brauch, fir ze bremsen."

Ma no an no dierft de Problem mat de Barrièren der Vergaangenheet ugehéieren. CFL plangt dës nämlech zeréckzebauen.

"Déi sécherst Barrière fir eis, CFL, ass natierlech déi Barrière déi mer suppriméieren. Dofir hu mer och e ganze Programm schonn zanter Joren, wou mer eben all Joer an der Moyenne 2 Barrière suppriméieren. Woubäi een och muss soen, dass esou eng Saach e laangjärege Prozess ass. Dat dauert ongeféier 10 Joer vun der Iddi bis zur Ëmsetzung. Hei muss gekuckt ginn, baue mer driwwer, baue mer drënner, eventuell Terrainen, et muss mat aneren Administratioune gekuckt ginn, wéi de Ponts et Chaussées, fir dat zesummen z'encadréieren an zesummen ze setzen."

Deemno, sollt een eemol an der desagreabeler Situatioun sinn, wou een op de Schinnen tëscht enger Barrière steet, da gëtt et nëmmen eng Méiglechkeet: Duerchfueren ass besser wéi säi Liewen ze riskéieren.