Zu Esch bei der Brillplaz sinn eng Rei Awunner nawell rosen. Virun 2 Joer gouf den Accès zu hirer Strooss duerch e Poller verspaart.

Zanter Hierscht 2019 verspäert de Poller hei um Enn vun der Uelzechtstrooss den Zougang an d'Foussgängerzon an an déi kleng Rue Pierre Claude riets hannendrun, déi selwer keng Foussgängerzon ass. Nëmmen zu Liwwerzäiten, also moies tëscht 6 an 10.30 an owes tëscht 18 an 20 Auer, kënnen d'Awunner nach bei hir Haiser fueren. Beschwéierlech. E Badge krut just den Awunner mat Garage a Persoune mat Invalidekaart, bedaueren d'Noperen.

De Marcel Ociesa wunnt zanter 44 Joer an der Rue Pierre Claude. Seng Fra huet Problemer, fir ze goen. Hir Akeef musse si lo 200-300 Meter wäit schleefen. Net evident. D'Nopesch, d'Affekotin Arzu Aktas, erzielt eis, si wär verluer gewiescht, wéi de Lycée hir ugeruff hat, well hir 14 Joer al Duechter e Malaise gemaach hätt. Si hätt hiert Kand net kënnen heem droen, dofir wär et ze schwéier.

Och de Gaston Blaat beklot sech. Dat obwuel de 86-järege Mann ee vun de wéinegen Awunner aus der Pierre Claude-Strooss ass, deen e Badge huet. Et géifen ëmmer nees Problemer, wann een eppes soll geliwwert kréien. Déi Leit kéinten och net onbedéngt zu den offizielle Liwwerzäite kommen.

"D'Geriicht huet der Stad Esch Recht ginn"

D'Decisioun, fir och de Wupp vun der Uelzechtstrooss an eng Foussgängerzon ëmzeklasséieren, wier nach ënner der viregter LSAP-déi Gréng-Majoritéit gefall. An unanime vum Gemengerot ugeholl ginn, erkläert den Escher Buergermeeschter Georges Mischo. Et wier drëms gaangen, d'Uelzechtstrooss vun der Stadhausplaz bis op de Prënzeréng zu enger Foussgängerzon ze maachen, wou jidderee sech sollt sécher spieren.

D'Geriicht hätt och tranchéiert an der Stad Esch Recht ginn, datt d'Reglementatioune berécksiichtegt goufen.

D'Awunner vun der Rue Pierre Claude allerdéngs fille sech hei bei d'Lisette gelooss. Si hätte just nach Geleeënheet gehat, beim Référé Recours géint d'Ëmklasséierung vun der Uelzechtstrooss anzereechen. Net awer virun deem zoustännegen administrative Geriicht.

"2016 goufe mer informéiert, datt ee sech net méi (um Wupp vun der Uelzechtstrooss ndlr) dierft parken", erkläert d'Affekotin Arzu Aktas. "Mir hu gefuerdert, déi schrëftlech Decisioun ze kréien. Dës Decisioun ass awer réischt 2018 formell geholl ginn. Mee mir krute se net matgedeelt, obwuel mer se e puer mol ugefrot haten. Souguer bei de Ministere Bausch a Kersch."

De Buergermeeschter kann déi ganz Opreegung net verstoen: "Hei hu mer 8 Haiser, 100 Meter Loftlinn weider hu mer d'Rue de l'Industrie, wou mer de selwechte System gemaach hunn. Do sinn 18 Haiser a souguer e Commerce, wou hei net ass. An do ass elo kee Problem an hei ass elo de Problem!"

De Gaston Blaat verstoppt net, datt hien e Problem mam haitege Buergermeeschter huet. Situatiounsbedéngt. De Mann huet iwwer déi lescht 2 Joer en décken Dossier voller Dokumentatioun, Bréif a Mail-Echangë gesammelt. D'Situatioun an der Rue de l'Industrie wier eng aner, do géifen et keng zäitlech Restriktiounen. Seet hien. De Poller géif do zu all Dageszäit bei all Auto erofgoen.

D'Awunner aus der Rue Pierre Claude bekloen e Mangel u Liewensqualitéit, si fäerten, datt hir Wunnengen u Wäert verléieren. Ausserdeem wär d'Verkéierssituatioun moies wärend de Liwwerzäiten iwwerhaapt net berouegt. Mee souguer geféierlech fir d'Schoulkanner, gëtt de Marcel Ociesa ze bedenken.

D'Foussgängerzon mam Poller soll réischt op Héicht vun der Brillplaz ufänken, fuerderen déi betraffen Awunner, esou dass den Zougang an hir Strooss nees garantéiert wier. D'Gemeng iwwerdeems denkt driwwer no, d'Pierre Claude-Strooss nach méi ze berouegen an e sougenannte shared space draus ze maachen, wou ee just nach mat 20 km an der Stonn ka fueren. E Kompromëss schéngt net a Siicht.