Sou wei de Prototyp gesi geschwënn d'Busser aus, déi op de RGTR-Linnen ënnerwee sinn.

Et geet em den Erkennungswäert an d'Clientë solle vu wäitem schonn erkennen, wann hire Bus en RGTR-Arrêt usteiert.

Aktuell ginn et eng 34 Busentreprisen, déi op de RGTR-Linne fueren. Eng 1.200 Busser sinn dofir am Asaz. Dovunner sinn 12 Prozent elektresch ugedriwwen. Bis d'Joer 2025 soll d'Hallschent op grénge Stroum ëmgestallt sinn.

© Didier Weber

Schonn 2013 goung vun engem Redesign bei der Busflott vum RGTR-Reseau riets. Am Dezember virun 2 Joer gouf de Projet lancéiert an a Musek ëmgesat. Bus, Tram, Zuch soll een als e Ganzt gesinn.

Dësen neien, elektresche Bus kënnt op der Linn Kierchbierg Ueweraanwen a Kierchbierg Schëtter an den Asaz. No dësem Donneschdeg soll en an de RGTR-Reseau opgeholl ginn.