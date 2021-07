Fir de gudden Zweck en Tour mam Auto dréinen – dat war de Motto fir eng gutt 50 Participanten.

Eng 50 Autoen an Oldtimeren hu sech op den Däichwise versammelt, fir op déi seele Krankheet vum Dean opmierksam ze maachen. Dir kënnt Iech nach vläicht un de Reportage vun eise Kolleege beim Magasinn am Abrëll erënneren. Mat vill Kaméidi gouf um Sonndeg dann och nach deen een oder aneren Euro gesammelt.

Hei ass de Facebook-Link fir ze spenden

Um Sonndeg um 9 Auer hu sech déi éischte Leit um Parking vun den Däichwise versammelt. Organiséiert gouf dat Ganzt vun der Tatta vum 13 Joer-jonken Dean, a Collaboratioun mat sëllegen Autosfrënn, ewéi der Dodge Crew Lëtzebuerg, de Pickup Frënn Lëtzebuerg, den American Roadrunners an der Wonschkutsch ASBL.

Mireille DELLI ZOTTI, Dodge Crew Lëtzebuerg

„Mir hunn den Dean a seng Mamm privat kennegeléiert. Zanterhier hu mer eng Rei Opriff fir Spende gemaach. De Bouf muss an d'USA an dat gëtt leider net vun der CNS iwwerholl. Do hu mer eis da gesot, da maache mer och eppes vum Lëtzebuerger Dodge Club, well de Jong huet Amerikanesch Autoen sou gären.“

Schonn Ugangs dës Joers hu mir iwwert de Dean bericht. Hien leit zanterdeem en op d'Welt komm ass un enger ganz seelener Krankheet vum Dënndaarm. Dobäi kënnt, datt dem Dean säin Daarm keng Nährstoffer kann ophuelen. Hien gëtt kënschtlech ernäert. Fir en neit Traitement wëll een et elo an den USA probéieren.

Do virdru gëtt awer nach eng Tour am Mustang fir den Dean. Eng 50 Autoen hu sech extra fir hien zu Ettelbréck versammelt. E puer Doen koumen och zesummen. (Monte Mustang, voitures)

Michèle BARTHEL, Mamm vum Dean

„Dat Event hei bedeit eis immens vill. Et beweegt emotional, et weist, datt d'Leit sech fir eis schwiereg Situatioun intresséieren an, datt se eis op ganz vill Niveaue wëllen ënnerstëtzen.“

E bësse méi ewéi 130.000 Euro si bis ewell an de verschiddenste Formen zesummekomm. Eng 20.000 Euro feelen nach fir den Ufank vun enger Stammzellen-Therapie. Den 13. August geet d'Rees a Florida lass. Dat mat engem volle Programm.

„Déi éischt Rendezvouse si den 16, 18 an 20ten August. Dat geet vun der Gastroenterologie, bis eriwwer bei e Liewerdokter an d'Stammzellen-Therapie. Et leeft alles iwwert d'Unisklinik vu Miami.“ Soubal een den 13. September, also 2 Deeg virun der Rentrée erëm ass, hofft ee, séierstméiglech e Plang aus den USA ze kréien wéi et punkto Therapie kéint weider goen, respektiv op a wéini eng Organtransplantatioun méiglech wier.

Bis dohi gëtt sech an der Summervakanz ofgelenkt. Dat mat och mat vill „Brumm-Brumm“.