An Zukunft soll een ouni Ënnerbriechung mam Vëlo vun Norden op Süden a vu Westen op Oste kommen - dat ass d'Zil vun der Regierung.

Am Koalitiounsprogramm waren 18 Projete fir national Vëlospiste virgesinn. Eng dovunner, de PC 14 tëscht Miersch a Schëndels, gouf en Dënschdeg de Mëtte feierlech ageweit, dat ënner anerem vum Mobilitéitsminister François Bausch.

25 Joer laang gouf um Projet geplangt, 3 Joer huet de Chantier gedauert, mat Ënnerbriechungen, iert d’Vëlospist dann elo konnt inauguréiert ginn – de viregte Buergermeeschter hat et schonn opginn. Elo kënnt een also iwwer 3,1 Kilometer vu Miersch bis op Schëndels – ma vun do aus gëtt et dann awer méi schwiereg, fir weiderzekommen... déi nächst Vëlospist fänkt gutt 6 Kilometer tëschent Keespelt an dem Katrewang un. An d’Streck bis dohinner ass och bei bessere Meteoskonditiounen net grad einfach ze meeschteren – op schmueler Strooss tëschent decke Camionen.

An 3-4 Joer soll een da vu Schëndels op sécherem Vëloswee weider a Richtung Mamer kommen.

Schreiwes

La nouvelle piste cyclable entre Mersch et Schoenfels: belle et pratique! (27.07.2021)

Communiqué par: ministère de la Mobilité et des Travaux publics / ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable En date du 27 juillet 2021, le Vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch et la ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Carole Dieschbourg, ont inauguré la piste cyclable PC14 entre Mersch et Schoenfels.

Le premier tronçon de la PC14, sur une longueur totale de 3,1 km, relie Schoenfels au centre de Mersch. À Schoenfels, les cyclistes traversent le parc du château. À certains endroits, la piste cyclable traverse des biotopes à l'aide d'ouvrages d'art. Suite à la demande de l'Administration de la nature et des forêts (ANF), des caillebotis ont été intégrés dans la superstructure des ouvrages d'art. Ceci pour permettre à la lumière de passer à travers pour que la végétation puisse s'y développer.

Ce nouveau tronçon possède une largeur variant entre 2,5 et 3,5 m et s'intègre parfaitement dans le magnifique paysage. Afin de protéger les arbres remarquables longeant la PC14, la largeur de la piste a été partiellement réduite à plusieurs endroits.

Au lieu-dit «Kannerduerf», la piste cyclable passe au-dessus de la Mamer sur un ouvrage existant. La réhabilitation de cet ouvrage sera effectuée dans le futur. La piste cyclable passe en dessous de l'autoroute A7 pour rejoindre la piste cyclable existante à Mersch.

Les travaux (interrompus à plusieurs reprises à cause de la pandémie) ont commencé en décembre 2018 et se sont terminés en juin 2021. Le montant des travaux s'élève à 2,16 millions d'euros (TTC).