"Ech kann als Buergermeeschter net acceptéieren, datt déi Situatioun, wéi mer se hei hunn, nach 2 an en halleft Joer laang dauert", sou de Georges Mischo.

Zanter genee engem Joer gëtt et am Süde vum Land keng Fourrière méi. D'Police parkt d'Autoen den Ament an den ëffentleche Raum. Virop zu Esch an der Hiel. Mat alle Konsequenzen. Vu Verloscht u Parkraum bis zu Vandalismus.

Eng Situatioun, op déi den Escher Buergermeeschter Georges Mischo zanter Méint hiweist, ouni datt bis elo eng Léisung op den Dësch koum. Et gesäit esou aus, wéi wann den Ament d'Autoen, déi a Sécherheet an der Fourrière stoe sollten, zanter Méint offiziell verstoppt ginn. "Aus dem Augen, aus dem Sinn." Chic ass d'Bild net. Dat vun de ronn 40 Gefierer mat de giele Krallen. Nieft dem Gemengen-Atelier gesäit et aus wéi beim Schrotthändler.

"Et si souvill Parkplazen, déi verschwonne sinn. Net nëmmen fir Leit, déi hei op Visitt kommen. Ma och Leit aus dem Quartier. An dann natierlech de Problem, datt Autoen hei an der Nuecht futtigemaach ginn. Datt hei Leit iwwer d'Autoe sprangen. Fënsteren aschloen. Saachen aus den Autoen eraushuelen. Dat ass e grousse Problem. Mir als Gemeng, eis sinn am Fong geholl d'Hänn gebonnen. Mir kënnen näischt maachen. Mir sinn zwar am stännege Kontakt mat der Police fir ze soen: mir mussen eng Léisung fannen. Bis elo ass nach Konkretes do", sou de Georges Mischo.

Zwee Joer sinn et hier, datt d'Diskussioun opkoum, d'Gebléishal vun 1911 op Belval wier net méi sécher. Do wou d'Fourrière war. Provisoresch. Verpasst gouf en neie Site ze sichen. D'Perspektiven aus dem Police-Ministère, dat am beschte Fall 2023 eng Léisung beim Rond-Point Raemerech fonnt kéint ginn, well den Escher Buergermeeschter net esou unhuelen.

"Hëllef der selwer, soss hëlleft keen der". 4 Parlamentaresch Ufroe méi spéit huet sech de Georges Mischo elo selwer op d'Sicht no enger Léisung gemaach. D'lescht Woch gouf et dann och eng Visitte a Presenz vun der Police.

"Eng Kéier um Crassier Terres Rouges an eng Kéier um Site vun Arcelor-Mittal Esch-Schëffleng. Déi der Police ganz gutt géife gefalen. Do muss een elo kucken, wéi mer eens ginn. Well et ass net d'Proprietéit vun der Stad Esch. Déi zwee Terrainen gehéieren der Stad Esch net. Do ass Arcelor-Mittal mat am Spill awer och d'Agora. Dat ass jo hallef Staat, hallef Arcelor-Mittal", sou de Buergermeeschter vun Esch.

Kontakter lafen, iwwerdeems d'Autoen zerfalen. D'Fro, wie fir de Schued un de Gefierer opkomme muss, bleift am Raum stoen.