En Dënschdeg géint 17 Auer gouf e Feieralarm op der Stater Gare ausgeléist. Dat ganzt Gebai huet missen evakuéiert ginn.

Wéinst dem Feieralarm koum et zu Perturbatiounen am Zuchtrafic. D'Zirkulatioun op de Gleiser 3 a 4 huet misse gestoppt ginn. Zanter 17.45 Auer fueren nees progressiv Zich, ma et ass nach bis an den Dënschdeg den Owend era mat Verspéidungen ze rechnen, heescht et vun den CFL.

De Kolleege vu 5Minutes gouf confirméiert, datt et am Sous-Sol vun der Gare eng Dampentwécklung gouf. D'Pompjeeë waren op der Plaz an d'Situatioun war no ronn 45 Minutte geléist.

Schreiwes

Cet après-midi vers 17h00, l'alarme incendie s'est déclenchée dans une partie de la Gare de Luxembourg. Comme le prévoient les procédures de sécurité des CFL, l'ensemble du bâtiment de la Gare a été évacué et la circulation des trains a été arrêtée sur la voie 3 et 4. Les services de secours sont venus sur place. Depuis quelques minutes (vers 17h45) la circulation reprend progressivement, mais des suppressions et des retards sont encore à prévoir sur le réseau ferré.

