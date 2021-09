Fir d'Erëffnung vun der Foire zu München hunn d'Aktivisten ënnert anerem zwou Autobunne blockéiert a Plakater op Pannoen opgehaangen.

D'Demonstranten hu mat enger Rei Protestaktioune fir e radikalen Ëmschwong an der Mobilitéitsbranche manifestéiert.

Op der A9 sinn d'Aktivisten eegenen Informatiounen no op eng Bréck mat Pannoe geklommen an hunn d'Schrëfte mat anere Schëlder zougepecht. Op enger Bréck op der A96 hu sech d'Manifestante mat Seeler erofgelooss an een Transparent ausgerullt op deem "Block IAA" stoung. D'Police an d'Pompjeeë waren op der Plaz, fir d'Protestaktiounen ze stoppen.

D'Aktiviste vu Greenpeace hunn eng aner Form vu Protest gewielt: 14 jonk Mënschen hu sech bei zéng Grad Baussentemperatur eng hallef Stonn laang mat Plakater an de Waasserbaseng vun der Foire gestallt. Op de Plakater ware Biller vun Iwwerschwemmungen a Bëschbränn vun deene vergaangene Joren ze gesinn, esou wéi Sloganen ewéi "D'Klimakris start hei". D'Police, déi op der Foire vertrueden war, huet d'Aktiviste gewäerde gelooss.