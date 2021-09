D'Aarbechtskonditioune beim Transportreseau am Süden hätte sech fir déi aktuell Chauffere massiv verschlechtert, heescht et am gemeinsame Communiqué.

D'Astellungsprozedur beim TICE muss vereinfacht ginn, fir endlech déi 40-50 nei Buschaufferen ze fannen, déi dréngend gebraucht ginn, dat fuerderen den OGBL mam Landesverband an engem Communiqué. Nieft den Aarbechtskonditiounen, déi sech fir déi aktuell Chauffere massiv verschlechtert hätten, wier och d'Aarbechtsklima op engem Déifpunkt ukomm. Wéinst den aktuellen Enkpäss beim Personal géife Chaufferen zum Beispill op fräien Deeg zréckgeruff ginn an ëmmer méi Leit géife sech krank schreiwen. Nei Leit géifen deemno dréngend gebraucht ginn. Mä d'Konditiounen, fir geholl ze ginn, wieren ze schwéierfälleg an ze komplizéiert. Liest de ganze Communiqué hei.