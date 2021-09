Den Ament sinn eppes méi wéi d'Hallschent vun de Garë mat mobillem Internet ekipéiert.

Bis Enn des Joers gëtt a 95% vun all de Garen am Land gratis Wifi installéiert. D'nächst Joer sollen déi reschtlech 5% nokommen. Dat erkläert den Transportminister François Bausch op eng parlamentaresch Fro vum Piratendeputéierte Marc Goergen.

Ënnerwee kënnen d'Passagéier elo schonn an 23 CFL-Busser mobil Date via gratis Wifi consomméieren an am Zuch gouf an enger éischter Phas decidéiert, just nei Zich domadder z'ekipéieren, déi progressiv tëscht 2023 an 2025 a Betrib geholl ginn.