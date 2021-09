Op der A13 gëtt de Weekend iwwer den Tapis erneiert. Dowéinst gëtt en Deel vun der Autobunn fir den Trafic gespaart.

Betraff ass d'Streck tëscht dem Echangeur Helleng an dem Echangeur Altwis a Richtung Schengen. De Schantje fänkt e Freideg den Owend géint 20 Auer un an dauert bis e Méindeg de Moie 6 Auer.

Eng Deviatioun ass gezeechent.

PDF: D'Kaart am Detail

Chantier um Zéissenger Kräiz

Vun e Freideg den Owend bis e Méindeg de Moie gëtt den Tapis op verschiddene Bretellë vum Zéissenger Kräiz erneiert. De Chantier fänkt e Freideg den Owend géint 24 Auer un an dauert bis e Méindeg de Moie 6 Auer. D'Deviatioune si gezeechent. Méi Detailer iwwert d'Barragë fannt Dir am Communiqué vu Ponts et chaussées.

Chantier tëscht Rond-point Gluck an Echangeur Hesper a béid Richtungen

Vun e Freideg den Owend géint 22 Auer bis e Méindeg 6 Auer wäert d'A3 op dëser Streck gespaart sinn. D'Deviatioun leeft iwwer de Boulevard Raiffeisen, de Boulevard Kockelscheier, d'A3, d'A1 an d'A6.

PDF: D'Kaart vum Chantier op der A3

Schreiwessen

Renouvellement de la couche de roulement : chantier entre l'échangeur Hellange et l'échangeur Altwies de l'autoroute A13 (10-13.09.2021)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

La couche de roulement sur l'autoroute A13 doit être renouvelée entre l'échangeur Hellange et l'échangeur Altwies en direction de Schengen. Les travaux seront effectués du vendredi 10 septembre 2021 vers 20 heures jusqu'au lundi 13 septembre 2021 vers 6 heures.

Barrages et déviations

Le barrage suivant sera mis en place:

• L'autoroute A13 entre l'échangeur Hellange et l'échangeur Altwies en direction de Schengen.

Le trafic en provenance de la croix de Bettembourg et en direction de Schengen de l'A13 est dévié à partir de l'échangeur Hellange via la N13 jusqu'à l'échangeur Altwies de retour sur l'A13.

Renouvellement de la couche de roulement: chantier à la croix de Cessange (10-13.09.2021)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

L'Administration des ponts et chaussées procédera au renouvellement de la couche de roulement sur plusieurs bretelles de la croix de Cessange en provenance de Raemerich sur l'A4 et en direction de l'A6 à partir du vendredi 10 septembre 2021 vers 24 heures au lundi 13 septembre 2021 vers 6 heures.

Barrages et déviations



Les barrages suivants seront mis en place:



• Les bretelles de la croix de Cessage en provenance de Raemerich de l'A4 et en direction de l'A6 ;

• La voie lente et la bande d'arrêt d'urgence à hauteur de la croix de Cessange en direction de Hollerich.

Le trafic en provenance de Raemerich de l'A4 et en direction de l'A6 est dévié via le rond-point Hollerich de retour sur l'A4 en direction de la croix de Cessange. La circulation à hauteur de la croix de Cessange est réduite à 1 voie et limitée à 70km/h.

Réaménagement du ban de Gasperich: chantier entre le rond-point Gluck et l'échangeur Hesperange dans les deux sens de l'autoroute A3 (10-13.09.2021)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

Dans le cadre de l'aménagement du ban de Gasperich, l'Administration des ponts et chaussées procédera à la démolition d'un ouvrage d'art. Pour cette raison, l'autoroute A3 est barrée dans les deux sens entre le rond-point Gluck et l'échangeur Hesperange du vendredi 10 septembre 2021 vers 22 heures jusqu'au lundi 13 septembre 2021 vers 06 heures.

Barrages et déviations:

Les barrages suivants sont mis en place:

• L'autoroute A3 entre le rond-point Gluck et l'échangeur Hesperange dans les deux sens

Le trafic en provenance de la croix de Gasperich des autoroutes A3, A1 et A6 et en direction du rond-point Gluck est dévié à partir de l'échangeur Hesperange via le CR231 (boulevard F.W. Raiffeisen) et le boulevard Kockelscheuer de retour sur le rond-point Gluck.

Le trafic en provenance du rond-point Gluck et en direction de la croix de Gasperich est dévié via le boulevard Kockelscheuer et le CR231 (boulevard F.W. Raiffeisen) de retour sur l'A3 en direction de la croix de Gasperich.