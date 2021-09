Am Kader vun der Sécurité Routière geet de Radar am Tunnel Markusbierg op der Saar-Autobunn an annerhallwer Woch an d'Testphas.

De Radar moosst d'Duerchschnëttsvitess dann op der ganzer Längt vum Tunnel. Ausser d'Camionen, deenen hir Vitess a Richtung Däitschland op 70 Kilometer an der Stonn limitéiert ass, dierf ee mat 90 duerch den Tunnel fueren. De Radar huet eng Toleranz vun 3 km/h. Wärend der Testphas, déi e puer Wochen dauert, gëtt kee protokolléiert an d'Fotoen, déi geholl ginn, ginn direkt geläscht, heescht et an engem Communiqué vum Mobilitéitsministere. Wéini de Radar wierklech operationell gëtt an et deier gëtt, gëtt am Communiqué net preziséiert. De Streckeradar am Tunnel Markusbierg ass deen zweeten hei am Land, deen éischte blëtzt schonn tëscht dem Waldhaff a Gonnereng. De Communiqué Sécurité routière au Luxembourg: début de la phase-test du radar tronçon dans le tunnel Markusberg sur l'A13 à partir du lundi, 20 septembre 2021 Communiqué par: Administration des ponts et chaussées Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière, le radar-tronçon dans le tunnel Markusberg sur l'autoroute de la Sarre - A13 entrera dans sa phase-test en date du lundi 20 septembre 2021. Le radar-tronçon calcule la vitesse moyenne des véhicules sur toute la longueur du tunnel (1.575 mètres). La vitesse maximale autorisée dans les tunnels est de 90 km/h et limitée dans le tube en direction de l'Allemagne à 70km/h pour les poids lourds avec une masse maximale autorisée de 7,5t. Une tolérance de 3km/h sera déduite de la valeur calculée. Il s'agit du deuxième radar-tronçon qui est installé au Luxembourg, après celui sur la N11, entre Waldhof et Gonderange. À noter que durant cette phase-test, aucun avertissement taxé ou procès-verbal ne s'en suivra. Toutes les photos prises et autres données lors des tests seront immédiatement supprimées. Cette phase-test s'étend sur plusieurs semaines. Des autocollants annonçant le début de la phase-test seront affichés dans les prochains jours. Le début de la phase répressive sera communiqué en temps voulu.